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宜鼎邁進AI資料中心關鍵元件 推出企業級儲存與記憶體系列產品

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
宜鼎針對資料中心，推出企業級儲存與記憶體系列。圖／宜鼎提供
宜鼎針對資料中心，推出企業級儲存與記憶體系列。圖／宜鼎提供

工業記憶體與儲存領導品牌宜鼎國際（5289）積極深化資料中心布局，為AI 基礎架構提供關鍵元件，推出資料中心專用的企業級固態硬碟（eSSD）與 AI 伺服器記憶體模組，聚焦於頂尖效能、韌體客製化及長期供應三大優勢，滿足雲端服務供應商、新興雲端業者（Neocloud）等對於模型訓練、推論、高效能運算上的資料密集處理需求。

全球 AI 資料中心建置持續升溫，固態硬碟（SSD）從過去的傳統儲存裝置，進一步延伸為影響 AI 伺服器運作效能的核心元件；宜鼎因應此趨勢擴充產品版圖，針對資料中心及 AI 伺服器的不同儲存層級與應用需求，打造一系列涵蓋伺服器開機碟（Boot / OS Drive）與本地儲存碟（Local Storage）的企業級 SSD 產品組合。

資料中心開機碟（Boot / OS Drive）為 AI 伺服器中作業系統的啟動基礎，確保運算節點穩定運作；宜鼎以高可靠性與資料完整性為核心，打造 PCIe Gen5 E1.S 5TS-P、Gen4 4TS2-P 系列與 SATA III 3TS9-P 系列 SSD，依資料中心應用及客戶系統需求進行韌體客製化，具備企業級斷電保護（PLP）以及端到端資料路徑保護（ETEP）；其中 E1.S 5TS-P 進一步支援事件紀錄與自我監測功能，全方位提升長時間運作下的系統穩定性，為 AI 資料中心帶來可靠的儲存基礎。

另一方面，本地儲存碟（Local Storage）則用於存放 AI 模型權重（Weights）、向量資料庫及推論資料集等關鍵數據，並透過高吞吐量、低延遲的讀寫，支援 AI 與資料密集型工作負載。宜鼎 PCIe Gen5 5TS-P 系列固態硬碟，提供最高14GB/s 讀取與10GB/s 寫入，具備 U.2及專為新世代資料中心打造的 EDSFF E1.S 規格選項，兼顧散熱與維護便利性；同時，為了加速導入與驗證過程，上述兩款規格皆取得 OCP Inspired™ 認證，支援 NVMe-MI 頻外（Out-of-Band）管理，滿足企業與雲端環境對大規模部署 SSD 的管理需求。

除了高效能儲存外，隨著 AI 推論朝長上下文與代理式 AI（Agentic AI）應用發展，伺服器記憶體也成為資料中心架構的關鍵一環。

宜鼎國際工控 Flash 事業處總經理吳錫熙表示：「宜鼎從工控領域起家，深耕記憶體與儲存技術，近年更深化在 AI 資料中心供應鏈的佈局。不僅積極打造穩定可靠的硬體陣容，更挹注研發資源提供客製化韌體調校、安全功能與系統相容性優化等加值服務，協助客戶縮短導入時程、降低系統整合風險，並以長期供貨鞏固企業級 AI 基礎建設的穩定性。」

記憶體 固態硬碟 伺服器

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