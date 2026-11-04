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邊緣AI落地發酵...擷發科技10月營收突破1291萬元 創今年單月新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
擷發科技董事長楊健盟表示，AI軟體平台結合ASIC設計雙引擎，將加速客戶從POC邁向規模化落地，鞏固全球邊緣運算布局。圖／擷發科提供
擷發科技董事長楊健盟表示，AI軟體平台結合ASIC設計雙引擎，將加速客戶從POC邁向規模化落地，鞏固全球邊緣運算布局。圖／擷發科提供

專注於ASIC客製化晶片設計服務與邊緣人工智慧（Edge AI）軟體帶動硬體整合方案的擷發科技（7796）於今日公告10月合併營收達1291萬元，受惠於北部指標性大型「AI 智慧社區」專案依工程進度正式進入第一階段完工比例法認列，加上 AI 智慧車載、AI 軟體專案與 ASIC 設計服務按既定工程里程碑密集達標，挹注公司2026年10 月單月營收較上月激增217.1％、相較去年同期更是大幅躍升610.9％，除了維持連續7個月營收成長趨勢，也一舉刷新今年單月營收歷史新高紀錄，展現營運動能顯著增溫。

擷發科表示，10 月營收呈現跳躍式成長的核心主因，在於先前取得的北部指標性大型「AI智慧社區」建案系統整合專案正式啟動第一階段完工比例認列，一舉奠定公司10月營收大躍進的基石。隨著該專案未來 36 個月履約期的持續推進，擷發科成功將旗下AI邊緣算力核心技術與智慧建築、商用垂直場域進行深度結合，不僅驗證了公司技術商用化的能力，更開啟了長期穩定的營收挹注通道。

除了 AI 智慧社區專案帶來的強勁貢獻外，擷發科在邊緣 AI 應用與 ASIC 設計服務領域的佈局亦同步收割，包括在AI 智慧車載系統配合客戶時程交付，AI 智慧製造在傳統產業中提供AI 視覺與邊緣演算法技術導入服務與既有的ASIC設計服務與開發，皆為後續營運成長奠定穩定的基礎。

擷發科技亦瞄準海外無人系統與智慧載具開發需求，主打符合美國《國防授權法案》（NDAA）規範及國際非紅可信賴供應鏈標準，以高效能功耗比之邊緣模組切入海外利基市場，擴大潛在商機。

擷發科董事長楊健盟表示，10月營收的顯著成長標誌著擷發科長期深耕邊緣 AI 軟硬體整合與 ASIC 設計服務的策略已正式迎來良好的豐收期。我們不僅看到市場對邊緣算力、智慧社區與智慧車載的剛性需求持續升溫，更證明擷發科長期積極投入新世代科技的研發與擁有將創新 AI 技術落地為營運成長實績的堅強技術執行力。

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