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中科院與美商DTC深化合作 建構國防通信在台供應鏈

中央社／ 台北4日電

中科院今天表示，為強化國防通信自主及供應鏈韌性，中科院持續深化與美國DTC公司合作，推動通信裝備在台生產、關鍵零組件在地採購、產品組裝、測試驗證及量產等合作模式，確保國防通信裝備的供應安全及持續運作能力。

中科院下午發布新聞稿指出，為強化國防通信裝備自主能力及國內產業供應鏈韌性，中科院持續深化與美國DTC（Domo Tactical Communications）公司合作關係，積極推動通信裝備在台生產、供應鏈安全及產品成本優化等技術合作，並透過國內產業製造能量，加速建構涵蓋生產、測試、維修及後勤支援的在台供應體系，為國防通信裝備自主化及無人載具應用注入新動能。

中科院說明，隨無人機及各式無人載具在國防領域的運用日益廣泛，通信系統已成為影響任務執行與作戰效能的重要關鍵。面對多元化的作戰需求，如何確保通信穩定、提升抗干擾能力，並兼顧裝備維護與後續升級，已成為國防科技發展的重要課題，中科院透過國際技術合作與國內產業鏈結，積極推動關鍵通信技術自主化，以加速先進通信技術導入國產裝備。

中科院指出，在核心技術方面，將持續推動台灣自主通信波形與DTC通信平台的整合，並導入無人機、車載通信系統及其他國防通信應用，結合雙方在軟體定義無線電、抗干擾通信及智慧頻譜管理等領域的技術能量，提升通信系統自主性、擴充性及未來升級能力。

在產業合作方面，中科院提到，將以DTC既有通信產品為基礎，研議關鍵零組件在地採購、產品組裝、測試驗證及量產等合作模式，並積極推動供應鏈來源透明化與去紅化，確保國防通信裝備的供應安全及持續運作能力。

中科院說，立法院已通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，DTC將提供與中科院合作的五型無人機廠商產品優惠價格，透過在台生產與需求規模擴大，逐步降低產品成本，提升國產無人機及相關通信裝備的國際市場競爭力。

中科院強調，從技術導入、在地生產到供應鏈整合，中科院與DTC的合作不僅著眼於通信裝備製造，更關係國防通訊技術的長期發展。如何在確保關鍵技術與供應安全的前提下，建立可持續、可維修、可升級的國內產業體系，將是後續合作能否擴大效益的重要關鍵。

中科院 供應鏈 國防

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