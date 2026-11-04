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工研院：今年是AI Agent元年...應確立治理與資料工程 推動人機高效協同

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

AI 正進入具備感知、推理、規劃與執行能力的 AI Agent 階段，從被動回答問題的工具，變成能主動執行任務的夥伴。工研院產科國際所分析師黃筱雯4日指出，眾科技巨頭已宣告2026 年為 AI Agent 落地元年。Gartner更預測，2026年底全球將有40% 企業的核心業務嵌入 AI Agent。

供需兩端同步轉變。供應商從高 CP 值的單點產品，轉向整合 ERP、MES、PLM 與既有工作流程的高價值方案，商業模式也從硬體買斷改為持續更新的 SaaS 訂閱制。需求端則把 AI 視為生存必需：大企業全面布局，中小企業聚焦能快速見效的獲利場景。

製造現場的 AI Agent 主要解決兩大痛點：一是資深技師退休造成經驗傳承斷層，二是資料孤島與非預期停機帶來的生產損失。AI Agent產品發展正朝多代理人協同、雲地混合部署與無程式碼介面前進。

黃筱雯提醒，AI 演進的速度已經超越企業組織的反應能力。企業不應把 AI Agent 當成進階聊天軟體或單純的人力替代工具，成功關鍵在於重新設計工作流程與人機分工：AI 負責資料篩選、影像分析與跨系統派工，人員轉向高階審核、例外處理與策略決策。

她對台灣產業提出三項建議：一、以價值為導向、分階段布局。依衝擊程度、投資報酬率與落地難易度，先處理經驗保存與視覺檢測，再擴展到資料整合、預測性維護與動態排程。

二、把資料治理列為轉型核心指標。升級舊系統、建立高品質知識庫，資料品質決定了 AI 能自主到什麼程度。

三、建立可信任的治理架構。落實權限控管與稽核紀錄，並用沙盒隔離防範提示詞攻擊與失控風險，讓製造業安全地發揮智慧化生產力。

工研院 工程 Gartner

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