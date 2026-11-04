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工研院AI資料中心市場2032年將達2.02兆美元、年複合成長率27.5%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

工研院產業分析師林建良4日以「從 AI Factory到邊緣算力：AI 基礎設施新版圖」為題發表研究成果。他指出，AI資料中心已由傳統機房演進為「算力工廠」，將電力、資料、模型、記憶體與高速互連轉化為AI服務。衡量指標也從「買多少GPU」轉向每瓦、每美元產出的Token與每MW營收。

林建良表示，全球AI Data Center市場預估由2026年4,715.9億美元，成長至2032年2.02兆美元，年複合成長率27.5%；2026年AI伺服器出貨年增逾28%。推論需求擴張，使供應鏈價值由GPU延伸至HBM與先進封裝、整櫃伺服器、高速網路、液冷、高密度電源及部署維運。他認為，未來競爭焦點將從「能否取得晶片」轉向「能否以較低成本、較高效率與穩定SLA持續交付可用算力」。

算力基礎設施的第二場變動是走向邊緣。林建良指出，AI Agent正進入製造、醫療、物流與機器人等實體場域，低延遲、資料隱私、離線韌性與即時控制需求，推動算力向Edge AI轉移。

全球Edge AI市場預估由2026年300億美元，成長至2033年1,187億美元，年複合成長率21.7%；人形機器人出貨預估由2026年3.8萬台，增至2030年18.3萬台。AI PC、工業電腦、智慧相機、車載系統與AMR／AGV，將升級為具本地感知、推理與任務執行能力的端側Agent。

他強調，世界模型與數位孿生是兩者之間的中介層。AI Factory先訓練模型並模擬驗證策略，再把模型下放至邊緣即時決策，現場資料回傳後持續更新模型，形成「雲端訓練與模擬—邊緣部署與控制—現場資料回饋」的閉環。

對台灣產業，林建良指出，機會不只在AI伺服器出貨，而是供應鏈價值正由零組件移向系統整合與場域交付。台灣已具備先進製程與封裝、整櫃伺服器、液冷與電源、高速網通、IPC及Edge SoC等基礎，下一步應強化平台驗證、資料中心交付、雲邊模型管理、OT／IT整合與垂直場域驗證。若能結合AI Agent、世界模型與Physical AI，台灣可由OEM／ODM升級為AI Factory到邊緣AI的系統解決方案夥伴。

工研院 成長率 市場

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