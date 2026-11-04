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美期中選舉震撼科技股 童子賢力挺AI基本面：市場憂心過度

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
左至右為和碩董事長童子賢、環境部部長彭啓明。記者吳凱中／攝影
左至右為和碩董事長童子賢、環境部部長彭啓明。記者吳凱中／攝影

美國期中選舉變天，民主黨在多個關鍵選區取得勝利，連AI重鎮、共和黨鐵票倉德州看來也不保，市場憂心將影響AI資料中心建設，對此，和碩（4938）董事長童子賢4日回應，AI牽涉到美國基本國力，可能會調整，但不會有所謂的廢止AI這件事，（市場）可能憂心過度。

童子賢受邀參加鏡週刊舉辦的「2026零碳永續高峰論壇」，會後接受媒體訪問。

童子賢表示， AI牽涉到美國基本國力，可能會調整，但是不會有所謂的廢止AI這件事，（市場）可能憂心過度。

童子賢指出，在民主黨執政的尾巴，AI就崛起了，也沒看到拜登政府有在阻攔。

童子賢分析，至於說AI基建引發的民怨，美國國土很大，沒有差那麼一點地。而有人說電力會不夠，但德州的天然氣是直接發電、很便宜，比用LNG便宜很多。德州的用電成本很低，要用電的AI資料中心還是會設在那邊。

童子賢坦言，有些媒體宣傳哪裡居民的抗議，那都是局部現象，沒有到全面性會影響AI產業，「所以說因為民主黨當選，所以AI好像有危機，我是覺得這個宣傳有點過頭了，可能是某些空頭打壓，買便宜再來漲價的」。

根據美聯社預測，希諾霍薩擊敗尋求連任的共和黨州長艾波特（Greg Abbott）。市場原已預期民主黨可能奪回眾院，甚至掌控參院，但德州州長寶座易主，似乎才是這波科技股賣壓的最大導火線。

那斯達克100期貨下跌0.8%，跌幅超過道瓊期貨的兩倍。

CNBC報導，Robinhood平台夜盤交易中，科技類股ETF「XLK」下跌2%；靠舉債興建資料中心的AI雲端業者CoreWeave一度重挫7%，SpaceX跌6%，Nebius與甲骨文各跌4%。

德州為何如此關鍵？富國銀行估計，全美規劃中的資料中心用電容量，有27%位於德州。希諾霍薩明確支持暫停興建AI資料中心，讓這些計畫平添變數。

基本面 童子賢 科技股

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