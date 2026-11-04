快訊

銀彈失效！破紀錄資助共和黨 馬斯克笑談敗選：太空雷射介選沒用

棒球／傳奇對決！西武VS中華OB陣容揭曉 王建民、陳金鋒、林智勝參戰

美國期中選舉民主黨大勝！可望參眾兩院全拿 川普慘遭選民教訓

聽新聞
0:00 / 0:00

立碁赴荷首秀1.6T LPO光收發模組 實體成果落地、下一步直攻3.2T

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
立碁攜手工研院及荷蘭PHIX等產業夥伴，於荷蘭PIC Summit展示1.6T LPO光收發模組等跨國研發成果與實體展品。TOSIA／提供
立碁攜手工研院及荷蘭PHIX等產業夥伴，於荷蘭PIC Summit展示1.6T LPO光收發模組等跨國研發成果與實體展品。TOSIA／提供

LED封裝廠立碁（8111）跨入高速光通訊領域展現實體進展，透過台荷國際聯合研發計畫，攜手工研院、千才科技及荷蘭PHIX等產業夥伴，共同推進下一世代高速矽光子光收發模組開發。立碁於2日至6日在荷蘭舉行的光子高峰會（PIC Summit）正式展示1.6T LPO光收發模組階段性成果，後續研發目標直指3.2T超高速規格，全力卡位AI資料中心傳輸商機。

隨著全球算力爆發帶動傳輸頻寬需求，高速傳輸技術加速朝矽光子架構推進。立碁近年積極分散產品線並深化高階光電領域布局，立碁研發副總李孝文表示，透過整合矽光子晶片、雷射光源與先進光電封裝等關鍵技術，此次成功端出1.6T LPO光收發模組，不僅驗證公司在光電整合的深厚底蘊，也為切入下一世代超高速傳輸市場奠定關鍵利基。

立碁此次在荷蘭PIC Summit的「TAIWAN SESSION」上展示研發成果，李孝文並於現場向經濟部產業發展署副署長陳國軒等一行解說技術亮點時指出，LPO（線性驅動可插拔光學）架構具備顯著的低功耗與低延遲優勢，在完成當前1.6T規格驗證後，立碁已將研發能量全面轉向3.2T高速光收發模組，積極滿足未來超大規模雲端資料中心對極限傳輸速率的嚴苛要求。

在技術合作分工架構上，立碁與荷蘭PHIX等國際光子整合封裝大廠緊密配合，工研院則聚焦於高速光引擎開發與光電量測驗證，針對單通道200Gbps傳輸需求進行訊號品質及模組性能把關。

李孝文強調，透過跨國研發聯盟的分工協作，不僅能精準掌控高速訊號完整性，更能有效整合關鍵製程、縮短新產品的開發周期，展現台荷跨國合作的具體綜效。

業界分析，傳統銅線傳輸在面對龐大AI數據流量時已逐漸觸及物理極限，具備低功耗特性的矽光子模組已成為各大雲端服務供應商（CSP）的布局重點。立碁自LED封裝跨足矽光子先進光電封裝，並率先卡位3.2T模組規格，展現技術轉型的企圖心，後續若順利導入供應鏈，將大幅拉升產品附加價值與技術護城河。

除技術深耕外，台灣光電暨化合物半導體產業協會（TOSIA）理事長李允立此次率團訪荷期間，亦與工研院及荷蘭PhotonDelta簽署三年合作備忘錄（MOU）。立碁在台荷光子技術鏈結日益緊密的架構下，持續深化海外供應鏈合作，預期將顯著提升國際能見度，為中長期營運開拓全新成長動能。

歐洲光子高峰會（PIC Summit Europe）於荷蘭登場，台灣光電暨化合物半導體產業協會（TOSIA）、工研院及產業夥伴共同舉辦「TAIWAN SESSION」，向國際展示最新光傳輸與矽光子研發成果。TOSIA／提供
歐洲光子高峰會（PIC Summit Europe）於荷蘭登場，台灣光電暨化合物半導體產業協會（TOSIA）、工研院及產業夥伴共同舉辦「TAIWAN SESSION」，向國際展示最新光傳輸與矽光子研發成果。TOSIA／提供

立碁電子研發副總李孝文（右）與經濟部產發署副署長陳國軒講解1.6T LPO光收發模組的階段性研發成果。TOSIA／提供
立碁電子研發副總李孝文（右）與經濟部產發署副署長陳國軒講解1.6T LPO光收發模組的階段性研發成果。TOSIA／提供

工研院 荷蘭 LED

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

汎銓矽光子布局報捷 攜手日商安立知搶攻 CPO 商機

Marvell收購Lumentum TrendForce：有望挑戰Broadcom領導地位

達發看旺2027光通訊再增三倍 200G TIA擬兼攻NPO、可插拔市場

達發光通訊業務 火爆

相關新聞

美期中選舉震撼科技股 童子賢力挺AI基本面：市場憂心過度

美國期中選舉變天，民主黨在多個關鍵選區取得勝利，連AI重鎮、共和黨鐵票倉德州看來也不保，市場憂心將影響AI資料中心建設，對此，和碩（4938）董事長童子賢4日回應，AI牽涉到美國基本國力，可能會調整，但不會有所謂的廢止AI這件事，（市場）可能憂心過度。

蘋果財測有壓 CEO示警記憶體明年還會漲

蘋果2日於財報會議端出上季亮眼財報，執行長特納斯示警，當前記憶體晶片市況「前所未見」，報價漲到「空前」（unprecedented）水準，預期本季記憶體價格還會漲，明年持續走揚，這將使得蘋果成本進一步上升，壓縮本季營收成長與毛利率。

台大演講被問台積電未來優勢 劉德音先解析英特爾痛點

儘管受到美國大型科技公司財報等影響，美股遭逢逆風，台股重心台積電近日股價也下跌，但台積電在技術上的長期領先仍是外界關切的焦點。台大傑出校友講座，11月3日晚間邀請台積電前董事長劉德音以《半導體的技術領先 —一個無盡的追求》為題發表專題演講，這場閉門演講在問答環節出現不少精彩對話，尤其是「未來10年，台積電能否再度稱霸全世界？關鍵何在？」多次被提出，劉德音給了這樣的答案。

富邦證券攜富邦投信辦2026台灣周論壇 聚焦AI投資趨勢與財富管理契機

富邦證券為響應政府推動亞洲資產管理中心政策，攜手富邦投信參與台灣證券交易所舉辦的「2026台灣周」系列活動，並於11月9日至10日合辦兩場專題論壇。這次活動以「從科技島到資本島」為主軸，聚焦人工智慧、退休理財、多元資產配置及財富管理等議題，透過專家觀點與實務分享，協助投資人掌握投資趨勢與財富管理新契機。

富蘭克林華美投信：AI 成長趨勢不變 第4季配置美國多重資產抵禦波動

全球股市震盪，企業財報及AI產業競爭持續牽動市場情緒。富蘭克林華美投信指出，AI產業仍是市場關注主軸。隨Agentic AI應用發展，以及新一代運算平台與客製化晶片陸續推出，美國大型科技企業持續投資晶片、先進封裝、散熱及資料中心供應鏈需求，台灣相關業者也可望受惠。

中華電信與Google深度合作 拓展AI智慧生活生態圈

中華電信、Google展開新合作，開賣Google AI新方案，中華電信總經理林榮賜表示，希望一年內Gemini訂閱用戶數達到20萬戶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。