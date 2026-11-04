立碁赴荷首秀1.6T LPO光收發模組 實體成果落地、下一步直攻3.2T

LED封裝廠立碁（8111）跨入高速光通訊領域展現實體進展，透過台荷國際聯合研發計畫，攜手工研院、千才科技及荷蘭PHIX等產業夥伴，共同推進下一世代高速矽光子光收發模組開發。立碁於2日至6日在荷蘭舉行的光子高峰會（PIC Summit）正式展示1.6T LPO光收發模組階段性成果，後續研發目標直指3.2T超高速規格，全力卡位AI資料中心傳輸商機。

隨著全球算力爆發帶動傳輸頻寬需求，高速傳輸技術加速朝矽光子架構推進。立碁近年積極分散產品線並深化高階光電領域布局，立碁研發副總李孝文表示，透過整合矽光子晶片、雷射光源與先進光電封裝等關鍵技術，此次成功端出1.6T LPO光收發模組，不僅驗證公司在光電整合的深厚底蘊，也為切入下一世代超高速傳輸市場奠定關鍵利基。

立碁此次在荷蘭PIC Summit的「TAIWAN SESSION」上展示研發成果，李孝文並於現場向經濟部產業發展署副署長陳國軒等一行解說技術亮點時指出，LPO（線性驅動可插拔光學）架構具備顯著的低功耗與低延遲優勢，在完成當前1.6T規格驗證後，立碁已將研發能量全面轉向3.2T高速光收發模組，積極滿足未來超大規模雲端資料中心對極限傳輸速率的嚴苛要求。

在技術合作分工架構上，立碁與荷蘭PHIX等國際光子整合封裝大廠緊密配合，工研院則聚焦於高速光引擎開發與光電量測驗證，針對單通道200Gbps傳輸需求進行訊號品質及模組性能把關。

李孝文強調，透過跨國研發聯盟的分工協作，不僅能精準掌控高速訊號完整性，更能有效整合關鍵製程、縮短新產品的開發周期，展現台荷跨國合作的具體綜效。

業界分析，傳統銅線傳輸在面對龐大AI數據流量時已逐漸觸及物理極限，具備低功耗特性的矽光子模組已成為各大雲端服務供應商（CSP）的布局重點。立碁自LED封裝跨足矽光子先進光電封裝，並率先卡位3.2T模組規格，展現技術轉型的企圖心，後續若順利導入供應鏈，將大幅拉升產品附加價值與技術護城河。

除技術深耕外，台灣光電暨化合物半導體產業協會（TOSIA）理事長李允立此次率團訪荷期間，亦與工研院及荷蘭PhotonDelta簽署三年合作備忘錄（MOU）。立碁在台荷光子技術鏈結日益緊密的架構下，持續深化海外供應鏈合作，預期將顯著提升國際能見度，為中長期營運開拓全新成長動能。

歐洲光子高峰會（PIC Summit Europe）於荷蘭登場，台灣光電暨化合物半導體產業協會（TOSIA）、工研院及產業夥伴共同舉辦「TAIWAN SESSION」，向國際展示最新光傳輸與矽光子研發成果。TOSIA／提供