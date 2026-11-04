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新代擴中國、馬來西亞及印度新廠 產能估增2.6倍
智慧製造解決方案廠商新代科技今天表示，中國大陸蘇州二廠、馬來西亞二廠及印度新廠辦，預計2027年2月起陸續完工與啟動搬遷，隨著新據點陸續投入運作，整體產能可望提升至現有規模的2.6倍，為明年業務成長及市場需求預作準備。
新代科技透過新聞稿指出，人工智慧AI帶動全球製造業加速轉型，從高精度加工設備、半導體製造，到電動車與具身智能機器人等新興應用，市場對運動控制、CNC控制器及機械手臂的性能、精度與智慧化程度要求更高，新代科技持續深耕核心技術，按照不同市場與產業需求擴大全球營運布局。
除了擴大實體產能，新代科技表示，積極將AI導入企業內部營運與研發流程，打造人機協作的數位研發團隊，AI也融入CNC與自動化應用，新代科技積極整合AI與CNC控制器及自動化單元應用，將智慧感測、大數據分析與雲端知識庫導入加工現場。
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