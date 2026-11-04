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法巴財管全球執行長龍維勝：看好AI帶動台灣新一波財富成長

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
法國巴黎銀行財富管理全球執行長龍維勝(Vincent Lecomte)（右二）。記者任珮云／攝影
法國巴黎銀行財富管理全球執行長龍維勝(Vincent Lecomte)（右二）。記者任珮云／攝影

法國巴黎銀行財富管理全球執行長龍維勝(Vincent Lecomte)，今天在台重申對台灣市場的長期承諾與發展信心。龍維勝表示，AI與半導體產業蓬勃發展，正為台灣帶來新一波財富創造，不僅科技企業創辦人及股東受惠，科技業中高階專業人才的薪酬提升，也讓財富累積較過往更加普及，帶動高資產族群持續擴大。台灣已成為法國巴黎銀行財富管理在亞洲成長最快速的市場之一，今年成長動能更進一步加速。

龍維勝指出，全球各大市場正面臨不同的財富管理轉型趨勢。亞洲持續展現強勁財富創造世代財富移轉，年輕世代已逐步參與家族投資、企業經營及重大決策。另一方面，歐洲和亞洲之間的財富連結也日益深化，歐洲家族增加在亞洲的布局，亞洲家族亦持續增加在歐洲的配置，反映高資產家族的需求日益全球化。

面對這項轉變，龍維勝示，法國巴黎銀行財富管理的優勢在於整合式「One Bank」模式。企業家的需求往往同時涵著企業與個人財富，法國巴黎銀行財富管理可串聯財富管理、企業與機構銀行、資產管理及其他集團專業，整合企業融資、資本市場、投資與財富規劃等不同需求。

科技也正在改變私人銀行的服務模式。龍維勝認為，AI的角色不是取代客戶關係Relationship Manager)而是提升客戶關係經理的服務能力與效率，減少行政、資訊整理及準備工作，讓客戶關係經理人投入更多時間理解客戶、提供建議並建立長期關係。尤其面對涉及家族財富的重大決策，科技可以協助準備與分析，但專業判斷與客戶信任仍是財富管理不可或缺的一環。

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