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AI 重塑消費品競爭 安永報告：47%企業認為掌握演算法推薦成關鍵

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

AI正改變消費品產業的競爭規則，品牌過去努力爭取消費者目光，未來更重要的是能否被AI系統選中。安永發布《2026年安永消費性產品產業現況報告》指出，71%受訪消費品企業高階主管認為，產業正面臨結構性變革，企業必須加速轉型；其中，47%認為，未來五年能否影響AI及演算法推薦結果，將成為維持競爭力的關鍵，但目前僅21%企業認為已做好準備，顯示產業轉型仍存在明顯落差。

報告指出，AI助理、搜尋推薦及數位平台演算法，正逐漸改變消費者發現商品及購買決策的方式。品牌即使擁有優質產品，若無法進入AI推薦機制，也可能無法出現在消費者的選購名單中。安永調查發現，消費者已開始將部分購買決策交由AI協助，其中53%願意透過AI助理取得金融投資建議，51%用於發掘新的食品或個人護理產品，46%則用於線上購買家用日用品。

進一步觀察AI自主執行消費行為的接受度，36%受訪者願意讓AI代為兌換會員優惠或折扣，34%願意交由AI處理客戶服務或帳單問題，19%則接受AI直接在線上購買家用日用品。不過，仍有超過3成消費者表示，不會使用AI進行線上購買家用日用品，以及發掘新的食品或個人護理產品，顯示消費者對AI的接受程度，仍因使用情境而有所不同。

隨著消費者接觸商品的管道改變，零售平台也逐漸成為品牌競爭的重要戰場。報告指出，超過77%受訪企業表示，與零售商、數位平台及電商通路合作，已成為商業策略核心。未來品牌不僅要爭取消費者關注，更必須提高在搜尋引擎、推薦系統及零售媒體中的能見度，爭取演算法優先推薦的機會。

不過，企業雖已意識到AI的重要性，實際準備程度仍有落差。報告顯示，47%受訪主管認為，影響演算法推薦將是未來五年的關鍵競爭力，但僅21%認為企業已做好準備，許多企業在提升品牌於AI系統中的辨識度、增加演算法可見度，以及建立AI驅動的消費旅程等方面，仍處於導入或測試階段。

安永企業管理諮詢服務股份有限公司執行副總經理吳欣倫表示，企業已開始將AI應用於銷售及行銷活動，但受限於企業規模、數據基礎、人才能力、投資資源及經營策略不同，導入成熟度與創造的價值仍有顯著差異。AI的價值不只是提升效率，更重要的是重新設計商業決策流程，創造新的成長機會。

值得注意的是，企業推動AI轉型的障礙，不僅在於技術，也包括組織協作與決策機制。調查發現，僅11%受訪企業已將銷售、行銷及電子商務等部門整合，形成統一的成長引擎；僅15%表示已建立互聯數據，支援企業整體決策。

至於轉型面臨的主要挑戰，42%企業認為決策權、治理機制及審核流程拖慢執行速度，36%指出缺乏持續一致的領導層共識與支持，29%則受限於技術及資料基礎，影響整合能力、自動化及推動速度。

儘管AI逐漸深入商業決策，企業仍未打算完全交由機器決定。報告指出，61%受訪企業表示，決策過程仍以人類判斷為優先，而非完全依賴AI自動化。吳欣倫表示，AI雖能提升決策速度與品質，但無法取代人類判斷及責任，企業真正的競爭優勢，在於整合人才、數據與治理機制，將AI融入整體商業系統。

報告認為，未來消費品品牌面臨的風險，可能不只是遭到消費者拒絕，而是在AI主導的決策環境中，根本沒有進入消費者的考量名單。企業若要掌握新一波成長機會，除了投入AI技術，更須打破部門壁壘、強化數據整合及決策治理，才能在演算法主導的市場中維持競爭力。

演算法 安永 消費

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