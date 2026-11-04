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富邦證券攜富邦投信辦2026台灣周論壇 聚焦AI投資趨勢與財富管理契機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券為響應政府推動亞洲資產管理中心政策，攜手富邦投信參與「2026台灣周」系列活動，並於11月9日至10日合辦兩場專題論壇。富邦證券／提供
富邦證券為響應政府推動亞洲資產管理中心政策，攜手富邦投信參與「2026台灣周」系列活動，並於11月9日至10日合辦兩場專題論壇。富邦證券／提供

富邦證券為響應政府推動亞洲資產管理中心政策，攜手富邦投信參與台灣證券交易所舉辦的「2026台灣周」系列活動，並於11月9日至10日合辦兩場專題論壇。這次活動以「從科技島到資本島」為主軸，聚焦人工智慧、退休理財、多元資產配置及財富管理等議題，透過專家觀點與實務分享，協助投資人掌握投資趨勢與財富管理新契機。

11月9日論壇首日，以「亞洲資產管理中心趨勢下－結合AI浪潮發掘投資新機遇」為題，由富邦投顧董事長陳奕光主講「AI驅動下的資產配置新思維」，剖析人工智慧浪潮下的產業變革與投資脈動，分享AI時代的資產配置策略與市場觀察；政大EMBA執行長陳嬿如教授則以「退休理財規劃與財富永續傳承」為題，探討退休理財與財富傳承的重要觀念，引導投資人以更全面且長遠的角度，妥善規劃退休生活與家庭資產配置。

11月10日論壇以「亞洲資產管理中心趨勢下－財富管理新契機」為題，由富邦期貨副總經理張林忠主講「亞資中心新時代：財富管理升級與期貨選擇權資產配置策略」，解析期貨與選擇權在多元投資組合中的運用；富邦投信董事長黃昭棠以「運用多重資產配置策略，完善財富管理的最後一塊拼圖」為題，分享跨資產布局觀點，協助投資人因應市場循環與波動風險，建構更具韌性的長期理財策略。

除專題演講外，活動現場規劃四大互動體驗區，結合「富邦AI PRO」平台操作、官方YouTube頻道訂閱、投資防詐宣導及ETF數位互動，讓投資人實際體驗數位金融服務與投資工具，同時強化防詐知能與理財素養。富邦證券與富邦投信期望透過本次活動，持續結合金融專業與數位創新，提供更多元且貼近投資人需求的金融服務。

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