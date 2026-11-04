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富蘭克林華美投信：AI 成長趨勢不變 第4季配置美國多重資產抵禦波動

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

全球股市震盪，企業財報及AI產業競爭持續牽動市場情緒。富蘭克林華美投信指出，AI產業仍是市場關注主軸。隨Agentic AI應用發展，以及新一代運算平台與客製化晶片陸續推出，美國大型科技企業持續投資晶片、先進封裝、散熱及資料中心供應鏈需求，台灣相關業者也可望受惠。

富蘭克林華美投信表示，AI建設持續擴大，市場對全球科技企業的評價，將更重視投資回報與獲利實現能力。建議投資人布局美國資產，除科技成長股，也可搭配高息潛力股票及不同產業，分散AI單一題材波動，參與市場輪動機會。

富蘭克林華美美國收益多重資產基金經理人劉曉如表示美國市場具備多元產業與資產選擇，在科技成長趨勢延續、短線個股表現分化的環境下，可透過成長與價值風格搭配，結合債券及多元收益策略，增加投資組合的配置彈性。

收益配置亦是震盪市況下的重要考量。依據資料，美國公司債殖利率處於金融海嘯以來的相對高位，有望提供利息收益來源；而多重資產股票部位則可擇機運用掩護買權，透過收取權利金增加收益，並抵銷部分短線波動造成的回檔損失。

富蘭克林華美投信進一步分析，後續市場仍有機率受到企業財報、利率及政策變化影響。投資人宜從企業基本面出發，透過股債與產業分散，降低對單一行情的依賴，在參與長期成長趨勢的同時，保留因應市場變化的空間。

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