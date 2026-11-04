快訊

F16戰機疑液壓系統故障落地…台中機場3班民航受影響 最長延誤半小時

捷運站緊貼住家陽台！公寓法拍降價仍流標 網看傻：開窗直接進站

川普是選民認證的票房毒藥：民主黨藍色浪潮大匯聚

聽新聞
0:00 / 0:00

中華電信與Google深度合作 拓展AI智慧生活生態圈

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
中華電信與Google展開深度合作，今天舉辦記者會，中華電信總經理林榮賜（右）及Google台灣總經理林雅芳（左）共同出席活動，宣布中華電信將開賣的Google AI新方案，雙方合作將加速生成式AI應用，提供民眾日常提升使用AI的便利性。記者許正宏／攝影
中華電信與Google展開深度合作，今天舉辦記者會，中華電信總經理林榮賜（右）及Google台灣總經理林雅芳（左）共同出席活動，宣布中華電信將開賣的Google AI新方案，雙方合作將加速生成式AI應用，提供民眾日常提升使用AI的便利性。記者許正宏／攝影

中華電信Google展開新合作，開賣Google AI新方案，中華電信總經理林榮賜表示，希望一年內Gemini訂閱用戶數達到20萬戶。

為推動人工智慧（AI）智慧生活普及化，中華電信自2021年起與Google展開深度合作，從影音娛樂、雲端服務逐步延伸至智慧終端、數位內容及AI應用領域。

中華電信總經理林榮賜、Google台灣總經理林雅芳出席活動今（4）日宣布，中華電信將開賣的Google AI新方案，同步發表透過中華電信優異的網路品質及成熟的平台基礎，雙方合作將加速生成式AI應用，並提供通路創新體驗，以專業且貼近需求的方式，融入民眾日常提升使用AI的便利性。

林榮賜表示，中華電信不只打造最優質、最穩定可靠的「海地星空」韌性網路基礎建設，更致力引進全球頂尖創新技術，提供台灣千萬用戶多元且便利安全的數位生活服務，「藉由與Google的長期合作，我們為消費者打造從連網、裝置到應用的完整AI使用體驗，也相信唯有將AI應用融入工作、學習與創作等實際情境，才能讓AI服務從科技工具走向生活工具，進一步推動AI技術走入全民日常。」

林雅芳表示，Google持續透過多元管道，讓AI科技不再是冰冷的術語，並為每個人的生活帶來實質助益。「我們結合前沿模型、Pixel裝置、雲端儲存與應用服務，將Gemini全面整合至軟、硬體全生態系中。在推動AI普及的路上，我們也仰賴在地合作夥伴的支持，並期待與中華電信一起讓更多台灣使用者能親自感受Google AI生態系所帶來的強大與便利，成為使用者日常探索、自我賦能的智慧夥伴。」

因應數位時代民眾對於雲端儲存空間及AI功能需求日增，中華電信2022年即率先同業推出電信資費整合Google One雲端空間會員方案，今進一步推出多元Google AI 優惠方案，不論新舊客戶，均可選擇搭配行動資費、寬頻上網方案，或是申辦本公司推出之單租年約方案，讓每位客戶都能輕鬆開啟AI生活。

中華電信串聯Google Pixel、YouTube Premium及Google AI方案推廣銷售，除已於140家門市設有Pixel系列展示專區，由Pixel達人提供貼心解說，更積極深化門市人員的AI軟硬體整合應用培訓，加速推動通路體驗創新轉型。

為讓更多消費者能夠親身體驗Google AI整合生態系的魅力，全新的「Google Pixel體驗專區」將於今年底前登場。透過趣味、好玩且知性的互動式設計，讓消費者親自體驗Google Pixel手機串連Gemini與Google AI生態系的各項強大應用，將抽象的科技轉化為看得見、摸得到的日常便利生活情境，並藉由線上服務延伸至實體門市體驗的完整旅程，引領消費者無縫跨入 AI 智慧生活。

中華電信 Google 平台

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中華電信、Google 策略合作 共創 AI 智慧生活

影／中華電信攜手Google拓展AI智慧生活生態圈

Google 首度與電信結合 資費綁定 Google AI 服務

邁達特營收／10月23.83億元創新高 企業AI應用需求持續升溫

相關新聞

蘋果財測有壓 CEO示警記憶體明年還會漲

蘋果2日於財報會議端出上季亮眼財報，執行長特納斯示警，當前記憶體晶片市況「前所未見」，報價漲到「空前」（unprecedented）水準，預期本季記憶體價格還會漲，明年持續走揚，這將使得蘋果成本進一步上升，壓縮本季營收成長與毛利率。

台大演講被問台積電未來優勢 劉德音先解析英特爾痛點

儘管受到美國大型科技公司財報等影響，美股遭逢逆風，台股重心台積電近日股價也下跌，但台積電在技術上的長期領先仍是外界關切的焦點。台大傑出校友講座，11月3日晚間邀請台積電前董事長劉德音以《半導體的技術領先 —一個無盡的追求》為題發表專題演講，這場閉門演講在問答環節出現不少精彩對話，尤其是「未來10年，台積電能否再度稱霸全世界？關鍵何在？」多次被提出，劉德音給了這樣的答案。

富邦證券攜富邦投信辦2026台灣周論壇 聚焦AI投資趨勢與財富管理契機

富邦證券為響應政府推動亞洲資產管理中心政策，攜手富邦投信參與台灣證券交易所舉辦的「2026台灣周」系列活動，並於11月9日至10日合辦兩場專題論壇。這次活動以「從科技島到資本島」為主軸，聚焦人工智慧、退休理財、多元資產配置及財富管理等議題，透過專家觀點與實務分享，協助投資人掌握投資趨勢與財富管理新契機。

富蘭克林華美投信：AI 成長趨勢不變 第4季配置美國多重資產抵禦波動

全球股市震盪，企業財報及AI產業競爭持續牽動市場情緒。富蘭克林華美投信指出，AI產業仍是市場關注主軸。隨Agentic AI應用發展，以及新一代運算平台與客製化晶片陸續推出，美國大型科技企業持續投資晶片、先進封裝、散熱及資料中心供應鏈需求，台灣相關業者也可望受惠。

中華電信與Google深度合作 拓展AI智慧生活生態圈

中華電信、Google展開新合作，開賣Google AI新方案，中華電信總經理林榮賜表示，希望一年內Gemini訂閱用戶數達到20萬戶。

台北房市回春？房仲：蛋白區吃輝達紅利、蛋黃區卻黃了！

台北市房市回神了？根據統計，台北市今年前10月累計達20,144棟，較去年同期年增5.7％。台北市不動產仲介公會理事長蘇金城指出，就數據來看房市買氣似逐漸回溫，但仔細拆解各行政區數據，卻發現台北房市並非全面復甦，而是出現一場區域交易版圖大分化的局面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。