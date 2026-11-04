中華電信與Google深度合作 拓展AI智慧生活生態圈

中華電信、Google展開新合作，開賣Google AI新方案，中華電信總經理林榮賜表示，希望一年內Gemini訂閱用戶數達到20萬戶。

為推動人工智慧（AI）智慧生活普及化，中華電信自2021年起與Google展開深度合作，從影音娛樂、雲端服務逐步延伸至智慧終端、數位內容及AI應用領域。

中華電信總經理林榮賜、Google台灣總經理林雅芳出席活動今（4）日宣布，中華電信將開賣的Google AI新方案，同步發表透過中華電信優異的網路品質及成熟的平台基礎，雙方合作將加速生成式AI應用，並提供通路創新體驗，以專業且貼近需求的方式，融入民眾日常提升使用AI的便利性。

林榮賜表示，中華電信不只打造最優質、最穩定可靠的「海地星空」韌性網路基礎建設，更致力引進全球頂尖創新技術，提供台灣千萬用戶多元且便利安全的數位生活服務，「藉由與Google的長期合作，我們為消費者打造從連網、裝置到應用的完整AI使用體驗，也相信唯有將AI應用融入工作、學習與創作等實際情境，才能讓AI服務從科技工具走向生活工具，進一步推動AI技術走入全民日常。」

林雅芳表示，Google持續透過多元管道，讓AI科技不再是冰冷的術語，並為每個人的生活帶來實質助益。「我們結合前沿模型、Pixel裝置、雲端儲存與應用服務，將Gemini全面整合至軟、硬體全生態系中。在推動AI普及的路上，我們也仰賴在地合作夥伴的支持，並期待與中華電信一起讓更多台灣使用者能親自感受Google AI生態系所帶來的強大與便利，成為使用者日常探索、自我賦能的智慧夥伴。」

因應數位時代民眾對於雲端儲存空間及AI功能需求日增，中華電信2022年即率先同業推出電信資費整合Google One雲端空間會員方案，今進一步推出多元Google AI 優惠方案，不論新舊客戶，均可選擇搭配行動資費、寬頻上網方案，或是申辦本公司推出之單租年約方案，讓每位客戶都能輕鬆開啟AI生活。

中華電信串聯Google Pixel、YouTube Premium及Google AI方案推廣銷售，除已於140家門市設有Pixel系列展示專區，由Pixel達人提供貼心解說，更積極深化門市人員的AI軟硬體整合應用培訓，加速推動通路體驗創新轉型。

為讓更多消費者能夠親身體驗Google AI整合生態系的魅力，全新的「Google Pixel體驗專區」將於今年底前登場。透過趣味、好玩且知性的互動式設計，讓消費者親自體驗Google Pixel手機串連Gemini與Google AI生態系的各項強大應用，將抽象的科技轉化為看得見、摸得到的日常便利生活情境，並藉由線上服務延伸至實體門市體驗的完整旅程，引領消費者無縫跨入 AI 智慧生活。