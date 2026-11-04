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AI 資本支出續強 法人預期鴻海營運具上修空間

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

鴻海（2317）科技日展現垂直整合、精密加工能力、規模化交付能力，法人預期，將於伺服器市場維持逾四成占有率，並優先取得新世代產品參考設計，營收規模放大又能體現獲利率效益，看好2026年下半年至2027年營運具上修空間。

投顧法人分析，鴻海科技日除展現垂直整合能力統合零組件到機櫃生產能力，提供客戶一次購足需求，及協助輝達、Google打造AI工廠、AI基礎建設，以自動化縮短資料中心建造時程外，還與施耐德電機、東元（1504）合作打造模組化資料中心。

電動車方面，本田與三菱電機展示與鴻海在電動車未來自動駕駛、駕駛監控系統、ECU 等合作方向，鴻海亦推出新電動車平台Model A+、K系列。

伺服器部分，鴻海則展出與Vertiv合作液冷基建的AI Data Hall解決方案、輝達NVIDIA DSX POD解決方案與新世代相關產品、Google下一代TPU使用的OCS 全光交換機等。

法人指出，在公布上季財報後，統計美系五大雲端服務供應商加上SpaceX，2026年資本支出年增率上修至103%，2027年則由44%上修至60%，顯示AI算力建置需求仍未停歇，以鴻海前三季營收及子公司工業富聯第3季財報推算，營收規模擴大效益，將帶來獲利表現上修。

鴻海 法人 運具

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