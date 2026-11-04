松下湖口廠火警 CCL 業界看進期材料吃緊恐加劇 觀察調度產能情況

松下Panasonic 湖口廠4日發生火警，實際影響尚待觀察，銅箔基板（CCL）業界觀察，目前情況不明，不過預期進期材料吃緊加劇，但高階CCL供不應求，各大廠台光電、台燿、聯茂與騰輝等本身產能因應PCB客戶群需求已不足且擴充產能需要時間，就算有轉單需要調度產能，業界也認為不可能馬上擠出更多中高階產能，且仍需觀察松下Panasonic 調度海外廠支援情況。

業界分析，在全球伺服器與 AI CCL 市場中，台光電（EMC）、台燿（TUC）與聯茂（ITEQ）在高階市場（M6～M8 等級）的產能市占率相當龐大。

若 Panasonic 台灣湖口廠因意外事件停工或檢修，業界認為，若相關中高階訂單需要轉移生產，通常有兩條分流途徑包含集團內部調度：轉由日本郡山廠或中國廠區支援調撥。 第二為台系 CCL 轉單若客戶驗證時程或交期緊迫，規格重疊的高速低損耗料號會加速向台光電、台燿、聯茂等台系一線 CCL 大廠靠攏。

數據顯示，Panasonic CCL大多數總產能主要由日本郡山、中國廣州／蘇州占最大。 台灣湖口廠的整體面積產能占比粗估低於 20%，並非集團內產能規模最大的廠區。台灣新竹湖口廠（台灣松下多層材料，PIDMTW）為台灣在地的特規多層板與 IC 載板材料基地。

Panasonic 旗下的旗艦高速 CCL（MEGTRON 系列）目前包含台灣全球共有 5 個核心生產基地： 日本福島郡山廠（Koriyama）：高階研發母廠與頂級規格（如 MEGTRON 7 / 8）的主要量產基地。 中國廣州廠、蘇州廠：承接大宗量產與大中華區規模化出貨的主力廠區。 泰國大城廠（Ayutthaya）：Panasonic 近年東南亞擴產的重心。