新代聚焦 AI 整合深化產學合作 預計招募百名新血

全球智慧製造解決方案領導廠商—新代（7750）攜手台灣精密工程學會、清華大學及工研院，共同舉辦「115年精密工程專題與論文獎」活動，透過競賽、研究發表與專業交流，促進學研成果與產業需求接軌，培育具備創新思維與實作能力的精密工程人才。

深化產學交流 連結技術研究與產業應用

隨著 AI、數位孿生及智慧製造技術持續發展，製造業的競爭力除了仰賴技術創新，也需要跨領域整合、獨立思考與實務應用能力。新代科技長期深耕數控系統與自動化技術，致力於推動智慧製造發展，深知人才是產業持續創新的重要基礎。除了著眼於技術突破與產業成長，新代也重視台灣人才的長期培育，多年來積極支持產學研交流，與工研院及各級大專院校保持良好合作關係，期盼透過學術研究與產業實務的交流，讓年輕世代拓展跨域視野、培養獨立思考能力，將所學轉化為創新的動力。

從產業實務出發 分享智慧製造發展趨勢

今天活動中，新代科技產品處處長楊勝安以「從精密控制到智慧決策：數據與 AI 驅動的製造升級」為題發表專題演說，分享智慧製造的技術趨勢，以及如何結合精密控制、加工數據與 AI 技術，推動製造流程優化與智慧化升級。新代科技智慧加工組組長劉崇慶也與多位專家學者進行圓桌交流，探討數據與 AI 融合的應用及實務案例，分享如何將製造現場的數據轉化為決策依據，提升加工品質、效率與製程穩定性。新代將持續結合自身技術經驗與產業實務，深化產學合作，在推動智慧製造發展的同時，也為台灣人才創造更多接觸前沿技術、累積實務經驗的機會。

此外，新代科技總監黃芳芷亦出席，與學界代表共同關注智慧製造的發展趨勢及技術應用，展現新代持續深化產業交流、推動技術創新的積極態度。黃芳芷總監表示：「人才是產業持續向前的重要力量，而教育的價值，在於幫助年輕人建立思考的根基，勇於探索未知，並將所學轉化為解決真實問題的能力。很高興透過這次競賽，看見年輕世代以不同的觀點探索技術、提出創新想法，也期待這些研究成果能有機會走出校園，與產業現場的需求相互激盪。教育與產業各有不同的角色，卻能共同為下一代創造更多學習與實踐的機會。新代科技也將持續投入產學合作，陪伴年輕人才累積實力、拓展視野，讓今日的學習與探索，成為明日推動產業進步的重要力量。」