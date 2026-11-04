酷澎上季仍虧損 資安事件認列罰款、海外事業燒錢與產業競爭影響獲利

美商Coupang酷澎3日公布2026年第3季（截至9月30日止）財務報告。總淨營收達到99.62億美元，較2025年同期的92.67億美元成長7%（以固定匯率計算年增11%），超越原先8%至9%之固定匯率成長財測；毛利為25.61億美元，年減6%（以固定匯率計算年減3%），毛利率降至25.7%。

因2026年7月韓國仁川租賃物流中心（Incheon FC）火災造成2.48億美元損失衝擊，Coupang酷澎第3季營業利益由盈轉虧，營業虧損達4.50億美元（去年同期為營業利益1.62億美元）；歸屬於酷澎股東的淨虧損為5.01億美元（去年同期為淨利益9,500萬美元）；稀釋每股淨損（EPS）為0.28美元（去年同期為獲利0.05美元）。

Coupang酷澎指出，若排除仁川火災影響，調整後毛利為26.56億美元（毛利率26.7%），調整後營業虧損為2.02億美元，調整後歸屬於股東淨虧損為3.21億美元，調整後稀釋每股虧損為0.18美元。

Coupang酷澎公布，2026年前三季（1至9月）累計營業虧損為12.48億美元，韓國媒體報導，虧損主因上半年受到韓國個資與市場監管等重大行政罰款（Administrative fines）認列影響（前九個月累計認列達4.10億美元），大幅侵蝕獲利；加上電商競爭激烈，海外市場又持續燒錢。

從個別事業部門營運表現觀察，核心產品電商（Product Commerce）第3季淨營收為83.74億美元，年增5%（以固定匯率計算年增8%）；毛利為23.76億美元，年減7%（排除火災成本後調整後毛利為24.71億美元，毛利率29.5%）；部門調整後EBITDA為3.85億美元，利潤率4.6%。

在用戶指標方面，產品電商活躍用戶數達2,520萬人，年增2%；每位活躍用戶平均貢獻營收為332美元，以固定匯率計算為342美元，年增6%，既有消費者黏著度與消費金額持續加深。

在包含台灣的海外拓展與新興市場布局方面，Coupang酷澎公布包括台灣業務營運的新興業務（Developing Offerings）部門（涵蓋台灣火箭跨境與在地速配、Coupang Eats外送、Coupang Play串流服務及Farfetch精品電商等）第3季展現強勁的營收擴張動能，單季淨營收達15.88億美元，較去年同期的12.87億美元年增23%（以固定匯率計算大幅成長27%）；部門毛利達1.85億美元，年增19%。

在新市場經濟規模擴大與營運綜效顯現帶動下，新興業務部門調整後EBITDA虧損收窄至2.69億美元，較去年同期之虧損2.92億美元改善2,300萬美元，Coupang酷澎表示，顯示包含台灣在內之戰略性投資市場正持續擴大市場滲透率並穩步優化獲利結構。