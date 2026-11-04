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房貸繳清免跑地政 北富銀攜北市府推 AI 創新服務 抵押權塗銷一次完成

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
臺北市政府與台北富邦銀行等金融機構合作啟動「AI地政」服務，引進AI自動比對，實現抵押權塗銷全程自動化，公私協力打造智慧城市服務。台北富邦銀行／提供
臺北市政府與台北富邦銀行等金融機構合作啟動「AI地政」服務，引進AI自動比對，實現抵押權塗銷全程自動化，公私協力打造智慧城市服務。台北富邦銀行／提供

臺北市政府引領全國智慧地政施政潮流，在內政部「金融機構抵押權線上申辦」服務的基礎上，突破系統限制，串聯銀行、中央與地政事務所系統，與台北富邦銀行等金融機構合作推出「AI地政」創新服務，引進AI自動比對，實現抵押權塗銷全程自動化，減少人工作業，為公私協力打造智慧城市服務，開創跨系統整合的新里程碑。

臺北市長蔣萬安表示，銀行是民眾辦理不動產貸款的重要夥伴，感謝金融機構積極落實公平待客及消費者權益保護，與北市府合力推動地政服務數位化，讓政府的便民與防詐機制走進銀行第一線，守護民眾最重要的不動產資產。北市府未來也將持續與民間夥伴合作，讓公共服務更貼近民眾日常生活。

北富銀作業長王靜遠表示，隨著數位科技發展，金融在大眾生活中的角色，已從單純的交易作業處理延伸到資產管理與風險預警。此次透過與政府數位資源串接，不僅簡化了服務流程，提升客戶體驗，也讓金融機構參與公共服務創新有了更多可能，未來可以透過更多跨域合作，延伸金融服務的應用範圍，替民眾創造更多價值。

目前北富銀每年約處理近萬件房貸清償塗銷案件。客戶清償房貸後，行員會主動說明並協助辦理，在完成身分查驗及確認申請意願後，經由內政部「抵押權線上申辦系統」送件，再由AI自動比對申請資料，約2分鐘即可完成塗銷登記，運用數位科技優化房貸清償作業，帶給客戶更便利安心的金融體驗。

同時，北富銀也是全台首家與北市府地政局合作推廣「地籍異動即時通」的民營銀行，在客戶辦理房貸簽約對保時，行員會協助推廣，併同抵押權設定文件送交地政局，日後若土地或建物發生買賣、拍賣、贈與、信託、抵押權設定、查封等異動情況時，所有權人就會收到地政事務所發送的簡訊或電子郵件通知，如發現非本人申辦或其他可疑情況，可及早查證或報警處理，降低不動產遭不法移轉或設定的風險。

展望未來，北富銀將持續結合金融專業、數位科技及政府公共資源，從民眾實際使用金融服務的場景出發，拓展金融業與公共服務協作的可能性，在提升服務效率的同時，發揮更大的社會價值，成為最值得大眾信賴的金融夥伴。

北富銀 房貸 北市府

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