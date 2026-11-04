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AI 機櫃下一個缺的是它？BMC 用量暴增6倍 三檔台廠受矚目

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

隨著AI機櫃架構由多台獨立伺服器轉向整櫃系統，各運算與交換托盤均須配置獨立管理機制，帶動機櫃管理晶片需求大幅增加。以NVL72為例，整櫃BMC（基板管理控制器）用量預估達傳統8卡GPU伺服器機櫃的六倍以上，且GPU、DPU、液冷冷卻液分配裝置（CDU）及漏液偵測系統也納入管理範圍，進一步擴大晶片應用需求。

法人分析，產品規格方面，新世代BMC導入DDR5，以滿足新一代CPU與ASIC平台的頻寬需求；開機安全晶片則整合OCP開源信任根（RoT）架構Caliptra，並導入後量子加密技術。此外，控制FPGA與BMC韌體逐步整合為跨平台解決方案，管理網路也開始由機櫃內1GbE交換器轉向光纖PON架構，顯示OOB（帶外管理）已從單一晶片應用，擴展至韌體與網路等完整技術架構。

法人分析，BMC具備客戶黏著度高、供應商寡占等特性，加上其占整機成本比重極低，供應商具備一定定價能力，上游成本上漲亦較容易轉嫁。隨AI機櫃管理節點增加，RoT、控制FPGA及管理網路晶片需求同步成長，預估全球BMC市場2026至2030年複合年成長率（CAGR）約18%，OOB商機也將由單一晶片，延伸至涵蓋韌體與網路的完整供應鏈。

法人分析，台廠主要受惠業者包括信驊（5274）、新唐（4919）及達發（6526），海外則有Lattice與Microchip。信驊BMC全球市占率估約八成，新一代AST2700接棒推出，有望進一步推升產品平均售價（ASP）；新唐則將BMC視為MCU以外的第二成長引擎，預期2027年成長幅度將高於2026年。達發則透過PON技術切入AI資料中心OOB管理網路，預估2026至2030年資料中心PON設備市場CAGR可達52%。

海外業者方面，Lattice 2026年第2季營收年增62%，隨控制FPGA搭載率持續提升，可望受惠AI伺服器管理架構升級；Microchip則具備完整PRoT產品線，隨伺服器開機安全規格升級，相關產品需求亦有望成長。

GPU 晶片 伺服器

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