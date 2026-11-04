天鉞電跨足居家生活 全新家電品牌 ALC Home 登場

天鉞電（5251）繼旗下車用科技品牌 ALC Secufirst 在市場逐步建立知名度後，宣布拓展全新智慧生活領域，推出居家生活品牌 ALC Home，舉彰顯公司積極建構「車、人、家」一體化 AIoT 智慧生活解決方案的用心，同步為公司注入長期穩定的成長動能。

天鉞電表示，旗下品牌 ALC Secufirst 長期聚焦汽機車相關3C用品，透過持續拓展產品陣容與品牌經營，在智慧車用市場累積一定的品牌知名度與消費者基礎。其中車用Carplay媒體盒市占居冠。

天鉞電表示，秉持這項品牌理念，ALC Home 將以兼具實用性、科技感與現代生活美學的產品為發展方向，讓消費者無論是在移動途中，或是回到家中的日常時刻，都能感受到科技帶來的便利與美好。首波產品選擇從每個人每天都會接觸的「口腔清潔」切入，推出智能音波電動牙刷與智能沖牙機，期望藉由科技化的潔牙工具，協助消費者建立更完整、更便利的日常口腔清潔習慣。

公司表示，ALC Home誕生，不僅代表天鉞電跨足全新產品領域，更象徵集團品牌布局邁入新的發展階段。從 ALC Secufirst 所代表的智慧車用科技，到 ALC Home 所聚焦的智慧居家生活，天鉞電子正逐步拓展 ALC 品牌在不同生活場景中的應用，讓科技不再受到使用環境的限制，而是自然融入每一個生活環節。

天鉞電表示，未來，ALC Home 將以消費者需求為核心，持續探索智慧生活家電與個人護理產品的發展機會，透過實用功能、友善設計與科技創新，打造更貼近現代生活的產品體驗。未來，天鉞電子將持續整合科技產品的研發與市場經營經驗，透過 ALC Secufirst 與 ALC Home 的雙品牌布局，延伸智慧科技的應用場景，逐步實現全方位智慧生活的品牌願景。