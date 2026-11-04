邊緣 AI 重塑商業版圖 手機晶片巨頭與加速器新創雙軌搶市

根據DIGITIMES最新研究指出，邊緣AI處理器的應用重心正從過往10 TOPS以下的傳統機器視覺與感測辨識，邁向40 TOPS以上的地端生成式AI與自主機器人等高階應用。DIGITIMES分析師申作昊指出，邊緣運算環境高度受限於散熱空間、功耗預算與記憶體頻寬成本，加上終端作業系統與軟硬體生態高度破碎，以及28/40奈米等成熟製程節點產能擴充有限，促使跨領域手機晶片巨頭、傳統視覺SoC大廠與邊緣AI新創業者，紛紛依據自身主控處理器能力與生態系優勢，展開差異化的產品規格與商業模式布局。

在跨領域行動晶片巨頭方面，申作昊表示，高通(Qualcomm)與聯發科為減緩智慧型手機本業受市況與記憶體價格波動的影響，近年持續擴大物聯網、車用與邊緣運算業務的多元布局。

其中，聯發科智慧裝置平台營收佔比於2026年第3季首度突破5成，高通車用與IoT營收亦持續創下新高。在邊緣產品規格上，高通憑藉工業級IQ系列、Dragonwing與Cloud AI 100 Ultra，建構出橫跨1 TOPS至700 TOPS以上的中高階算力版圖；聯發科過往Genio系列多聚焦15 TOPS以下輕量應用，2026年推出突破50 TOPS的Genio Pro，初試中高階市場水溫，並預計於2027年推出算力翻倍的新品。

在傳統視覺晶片大廠與邊緣AI新創業者的競合方面，申作昊認為，晶片是否具備「自有主控核心（Host CPU）」，已成為產品型態與商業模式分化的關鍵。瑞昱、瑞芯微與安霸(Ambarella)等傳統視覺大廠，憑藉成熟的客戶基礎與影像訊號處理器（Image Signal Processor；ISP）生態，持續固守「獨立作業SoC」發展主軸；SiMa.ai、愛芯元智、耐能智慧、Hailo、Axelera AI與DEEPX等新創業者則普遍採取輕資產策略，2025年後推出的中高階新品多以標準M.2或PCIe協同加速卡形式，搭載於樹莓派、x86工業電腦（IPC）或Arm主控平台上，大幅降低工業客戶跨平台軟體遷移的導入門檻。

此外，為解決邊緣軟體生態破碎的痛點並加速終端導入，部分邊緣AI晶片業者進一步攜手台灣IPC與EMS夥伴，向下整合推出預載完整軟體套件的「Edge Box」準系統，並分化出多路視覺分析盒與本地生成式AI盒兩大品類，以自有品牌標準品進行應用示範。對台廠而言，這股晶片業者向系統端延伸的趨勢，也為IPC與EMS業者帶來新的合作商機。

在產業整併方面，2025～2026年邊緣AI市場掀起一波購併與策略投資潮，包括恩智浦（NXP）收購Kinara、微芯（Microchip）收購Hailo，以及三星電子（Samsung Electronics）重金投資DEEPX等案例。申作昊指出，這顯示新創業者正試圖依附老牌MCU與代工巨頭的生態系，全球邊緣AI硬體聯盟的合作版圖也將隨之重塑。