Google 首度與電信結合 資費綁定 Google AI 服務

Google台灣與中華電信（2412）擴大合作，將Google Gemini AI應用綁定資費和通路，中華電信並且為Google打造體驗專區，擴大將AI帶入民眾生活。

Google台灣總經理林雅芳指出，Google總部自2016宣布AI First以來，Google AI的願景與應用就是推動人工智慧融入大眾日常生活，希望提升生活便利性與溫暖度。現在AI 也已經從從資訊問答轉向脈絡理解與任務執行。

她表示，台灣作為美國總部外最大的硬體研發中心，未來希望透過Pixel 手機與Google生態系統實現軟硬整合。除了與中華電信合作拓展AI服務體驗通路外，未來更多服務與體驗也將透過中華電信推動進入民眾生活。

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，中華電信打造全方位網路架構，並且積極推動AI應用。這次與Google合作，將在資費方面包括固網、行動、單租約全方位合作；年底在台北市東區將打造pixel 體驗專區，明年擴大據點導入AI沉浸體驗。透過空間革新，體會Google AI應用。目前中華電信全台也有140家據點有體驗區，有通過認證的專人參與 與消費者互動，希望中華電信的客戶對AI可以用得到、用得懂、用得好。