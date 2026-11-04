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中華電信、Google 策略合作 共創 AI 智慧生活

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信總經理林榮賜（右）、Google台灣總經理林雅芳宣布雙方深化合作打造AI智慧生活。記者黃晶琳／攝影
中華電信總經理林榮賜（右）、Google台灣總經理林雅芳宣布雙方深化合作打造AI智慧生活。記者黃晶琳／攝影

中華電信Google 4日宣布擴大合作，中華電信總經理林榮賜表示，中華電信除打造海地星空綿密網路外，更積極提供優質創新服務，深化與Google合作，從Google One以及智慧終端，更引進Gemini，打造從終端、聯網到應用，通通串連起來，提供AI良好使用經驗。

中華電信今日攜手 Google舉辦 「Gemini超行，精采玩大的」記者會，宣布雙方深化合作，打造AI智慧生活新體驗，雙方攜手共創AI智慧生活生態圈的重要時刻！

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海細數與Google合作，從帳單代收Google Play費用，家庭娛樂的Google TV，雲端影音的Google One、Youtube Premium、AI終端Google Pixel，現在更引進AI生活服務Gemini，使用帳單代收Google Play使用過的用戶超過100萬，Google One雲端硬碟用戶數訂閱也超過20萬。

胡學海認為，Google AI生態系不只是一個單一服務，開啟智慧新體驗，中華電信更期待用戶可以用得到、用得懂、用得好AI，串連資費推出優惠方案，行動方案中，申辦隨贈Google AI Plus首月首年免付費；寬頻方案前6個月免付費，也有單獨申辦方案。

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