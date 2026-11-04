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義隆攜手雷虎、新馳提出國產無人機解決方案計畫 搶龐大商機

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

IC設計大廠義隆宣布，與雷虎科技、新馳科技共同提出的「國產AI智慧平戰轉換無人機平台暨先進手持式地面站全方位解決方案計畫」，已通過經濟部IC攻頂計畫審查並獲核定補助，此舉符合台灣積極推動的平戰轉換無人機政策，即公部門採購與民間使用的無人機載具需符合軍民共用規範，三方的通力合作開啟無人機市場龐大的商機。

義隆表示，這次申請經濟部IC攻頂計畫總開發經費達10億元，預計開發11顆IC，涵蓋AI 智慧無人機平台、AI手持式地面站、軟體定義無線電（SDR）通訊平台、AI運算與關鍵晶片及相關次系統等領域，目標是建立具備自主技術、商業化能力及國際競爭力的國產無人機完整解決方案，並將瞄準全球市場。

義隆也提到，該計畫的最大特色在於整合三方核心技術與產業優勢，由雷虎結合長期累積的無人機研製及系統整合經驗，負責規劃無人機關鍵零組件與次系統規格，並進行機體及系統整合，義隆則運用IC設計、邊緣運算及裝置端AI影像辨識技術，開發關鍵晶片與AI應用，新馳則負責AI視覺導航技術。

同時，義隆強調，透過此次合作，三方將建構涵蓋「關鍵晶片、AI 演算法、視覺導航、智慧通訊、無人機平台及地面控制站」的國產供應鏈體系，預期將全面提升台灣無人機產業的關鍵技術自主能力，目標是產品快速量產並銷售到海內外市場。

義隆指出，需運用五大技術方向，建構國產AI智慧無人機平台。首先是核心晶片自主化，開發飛行避障測距(TOF)晶片，以及應用於地面控制站的Mini LED區域調光控制晶片與AI影像處理技術。此外，也涵蓋具資安應用的指紋辨識晶片、遠距智慧陣列天線晶片，及 SDR軟體定義無線電所需的射頻晶片，強化無人機及地面控制站的關鍵晶片自主能力。

其次是採用AI視覺與環境感知，運用國產AI SoC與裝置端AI演算法，實現高精度目標辨識與追蹤、AI視覺避障、AI視覺導航，及無人機於移動平台上的精準降落，提升無人機在複雜環境下的自主感知與作業能力。再者，透過智慧人機介面技術，針對戶外操作需求，開發具備高亮度、防水及戴手套操作能力的地面控制站觸控螢幕模組，搭配精密手搖控制器，提升操作精準度與使用便利性。且整合後量子密碼學（PQC）相關資安規劃及指紋辨識模組，強化身分驗證與系統安全。

另外，必須搭配先進通訊與無人機協同作業能力，整合SDR軟體定義無線電遠距圖傳與控制模組、遠距陣列天線，以及去中心化Ad Hoc Mesh網路技術，規劃支援五架以上無人機的蜂群協同作業，並強化抗干擾能力，提升無人機在複雜通訊環境下的控制與協同作業效能。

最後，藉助虛實整合與模擬驗證，建置高擬真硬體迴路（HIL）及軟體迴路（SIL）模擬平台，結合台灣在地地形與特殊環境的數位孿生模型，進行AI訓練資料建置、演算法驗證及系統測試，以縮短研發周期，提升產品可靠度與實際場域的適應能力。

義隆 無人機 雷虎科技

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