快訊

美共和黨期中選舉慘敗！鐵票區28年首翻藍 川普說話了

直搗最綠票倉！石舫亘與江啟臣妻劉姿伶合體拜票 蔣萬安「另類同框」

美國期中選舉／共和黨連失2州！民主黨38年首奪德州參院席次

聽新聞
0:00 / 0:00

日本官方傳賣 JSR 股權 業界關注恐牽動半導體光阻液市場版圖

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

外電報導日本官方傳賣JSR股權予三井化學，成為市場震撼彈，業界關注，若此消息成真，恐牽動半導體光阻液市場版圖變化。對於相關競爭對手包含信越與崇越（5434）、JSR關鍵長期夥伴華立（3010），TOK（東京應化工業，Tokyo Ohka Kogyo）等的後續影響持續觀察，並關注若收購屬實，對晶圓廠如台積電（2330）、英特爾等後續是否有供應商集中度提高的風險。

產業界分析，對晶圓廠來說先進製程（如 3奈米、2奈米及未來的高數值孔徑 High-NA EUV）的光阻液認證極其嚴格，轉換供應商的成本極高。

過去全球光阻液市場是大者恆大信越、JSR為領先廠，TOK、住友化學也各據山頭。業界認為，若三井化學成功把市占率高達 30%、在先進製程 EUV 呼風喚雨的 JSR 納入麾下，三井將瞬間躍升為全球半導體微影材料的日本第一梯隊。

由於JSR 本來就是台積電等大廠不可或缺的夥伴。被三井收購後，JSR 背後有了三井龐大財力與綜合化學資源的奧援，其研發迭代速度可能更快。但這也意味著晶圓廠在材料採購上，必須面對更為集中、規模更龐大的日本化學巨頭。

不過日本政府積極主導整併也引發議論，過去日本官方主動透過 JIC收購JSR 下市，就是怕日本關鍵半導體材料技術外流或在激烈的全球競爭中落敗。如今市場傳出由同為日本官方有意出售股權給三井化學接手，代表日本正試圖將國內的化學材料巨頭集結，但也讓日本材料供應商出現整併的趨勢，進而讓相關廠商應對台積電、三星、Intel 等晶圓代工大廠時，擁有更強大的議價能力與研發資源集中度。

此外，業界說，以三井來說原先在特用化學和載板、封裝高階材料就很強，一旦結合 JSR 的前端微影光阻後，三井將擁有從「前端微影製程（光阻）」到「後端先進封裝（膠膜/樹脂）」一條龍產品線。

半導體 日本 市場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

光阻劑大廠JSR據傳逾1.3兆日圓易主 買家三井化學股價先跌7%

九檔日股ETF標的 績效搶眼

長庚大學攜日本突破二維半導體瓶頸 為次世代晶片奠基

世紀併購變大利空？邁威爾、Lumentum 重挫 穩懋跌停領跌光通訊族群

相關新聞

台北房市回春？房仲：蛋白區吃輝達紅利、蛋黃區卻黃了！

台北市房市回神了？根據統計，台北市今年前10月累計達20,144棟，較去年同期年增5.7％。台北市不動產仲介公會理事長蘇金城指出，就數據來看房市買氣似逐漸回溫，但仔細拆解各行政區數據，卻發現台北房市並非全面復甦，而是出現一場區域交易版圖大分化的局面。

蘋果財測有壓 CEO示警記憶體明年還會漲

蘋果2日於財報會議端出上季亮眼財報，執行長特納斯示警，當前記憶體晶片市況「前所未見」，報價漲到「空前」（unprecedented）水準，預期本季記憶體價格還會漲，明年持續走揚，這將使得蘋果成本進一步上升，壓縮本季營收成長與毛利率。

記憶體漲價怎麼賣？宏碁增彈性規格、華碩攻高階 雙11拚雙位數成長

年末雙11檔期資訊產品需求升溫，AI應用及行動生活型態持續改變消費型態，高階換機較有支撐，但漲價與缺料仍成變數，記憶體漲價及關鍵零組件供應吃緊，今年筆電、平板均價上升，宏碁（2353）、華碩（2357）等業者仍預估11月受惠季節性換機需求銷售量有兩位數成長。

矽品砸千億 中科二林擴產 日月光集團衝刺先進封裝

台積電斥資388億元買下友達中科兩座廠，牽動國內先進封裝布局。供應鏈傳出，日月光投控旗下矽品擬接手台積電集團原規劃的中科二林園區近50公頃土地，並已向中科管理局提出申請，預計啟動千億元擴產計畫。

中部半導體黃金廊帶 成形

台積電在中科布建1.4奈米先進製程產能領軍下，矽品跟著重押二林與雲林，中台灣儼然形成先進製程、先進封裝完整產業聚落，進一步打造橫跨台中、彰化、雲林的「半導體黃金廊帶」。

三星要關8吋廠…規劃2030年底前撤掉所有產線 聯電利多

韓媒報導，三星已通知客戶，啟動8吋晶圓製造退場計畫，不僅停止承接新訂單，並規劃2030年底前關閉所有8吋生產線。業界預料，聯電是三星長期委外合作夥伴，將迎來龐大轉單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。