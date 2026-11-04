日本官方傳賣 JSR 股權 業界關注恐牽動半導體光阻液市場版圖

外電報導日本官方傳賣JSR股權予三井化學，成為市場震撼彈，業界關注，若此消息成真，恐牽動半導體光阻液市場版圖變化。對於相關競爭對手包含信越與崇越（5434）、JSR關鍵長期夥伴華立（3010），TOK（東京應化工業，Tokyo Ohka Kogyo）等的後續影響持續觀察，並關注若收購屬實，對晶圓廠如台積電（2330）、英特爾等後續是否有供應商集中度提高的風險。

產業界分析，對晶圓廠來說先進製程（如 3奈米、2奈米及未來的高數值孔徑 High-NA EUV）的光阻液認證極其嚴格，轉換供應商的成本極高。

過去全球光阻液市場是大者恆大信越、JSR為領先廠，TOK、住友化學也各據山頭。業界認為，若三井化學成功把市占率高達 30%、在先進製程 EUV 呼風喚雨的 JSR 納入麾下，三井將瞬間躍升為全球半導體微影材料的日本第一梯隊。

由於JSR 本來就是台積電等大廠不可或缺的夥伴。被三井收購後，JSR 背後有了三井龐大財力與綜合化學資源的奧援，其研發迭代速度可能更快。但這也意味著晶圓廠在材料採購上，必須面對更為集中、規模更龐大的日本化學巨頭。

不過日本政府積極主導整併也引發議論，過去日本官方主動透過 JIC收購JSR 下市，就是怕日本關鍵半導體材料技術外流或在激烈的全球競爭中落敗。如今市場傳出由同為日本官方有意出售股權給三井化學接手，代表日本正試圖將國內的化學材料巨頭集結，但也讓日本材料供應商出現整併的趨勢，進而讓相關廠商應對台積電、三星、Intel 等晶圓代工大廠時，擁有更強大的議價能力與研發資源集中度。

此外，業界說，以三井來說原先在特用化學和載板、封裝高階材料就很強，一旦結合 JSR 的前端微影光阻後，三井將擁有從「前端微影製程（光阻）」到「後端先進封裝（膠膜/樹脂）」一條龍產品線。