快訊

美共和黨期中選舉慘敗！鐵票區28年首翻藍 川普說話了

直搗最綠票倉！石舫亘與江啟臣妻劉姿伶合體拜票 蔣萬安「另類同框」

美國期中選舉／共和黨連失2州！民主黨38年首奪德州參院席次

聽新聞
0:00 / 0:00

富邦證券攜富邦投信辦2026臺灣週論壇 聚焦 AI 新趨勢與財管新契機

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

富邦證券為響應政府推動亞洲資產管理中心政策，攜手富邦投信參與臺灣證券交易所舉辦的「2026臺灣週」系列活動，並於11月9日至10日合辦兩場專題論壇。本次活動以「從科技島到資本島」為主軸，聚焦人工智慧、退休理財、多元資產配置及財富管理等議題，透過專家觀點與實務分享，協助投資人掌握投資趨勢與財富管理新契機。

11月9日論壇首日，以「亞洲資產管理中心趨勢下－結合AI浪潮發掘投資新機遇」為題，由富邦投顧董事長陳奕光主講「AI驅動下的資產配置新思維」，剖析人工智慧浪潮下的產業變革與投資脈動，分享AI時代的資產配置策略與市場觀察；政大EMBA執行長陳嬿如教授則以「退休理財規劃與財富永續傳承」為題，探討退休理財與財富傳承的重要觀念，引導投資人以更全面且長遠的角度，妥善規劃退休生活與家庭資產配置。

11月10日論壇以「亞洲資產管理中心趨勢下－財富管理新契機」為題，由富邦期貨副總經理張林忠主講「亞資中心新時代：財富管理升級與期貨選擇權資產配置策略」，解析期貨與選擇權在多元投資組合中的運用；富邦投信董事長黃昭棠以「運用多重資產配置策略，完善財富管理的最後一塊拼圖」為題，分享跨資產布局觀點，協助投資人因應市場循環與波動風險，建構更具韌性的長期理財策略。

除專題演講外，活動現場規劃四大互動體驗區，結合「富邦AI PRO」平台操作、官方YouTube頻道訂閱、投資防詐宣導及ETF數位互動，讓投資人實際體驗數位金融服務與投資工具，同時強化防詐知能與理財素養。富邦證券與富邦投信期望透過本次活動，持續結合金融專業與數位創新，提供更多元且貼近投資人需求的金融服務。

富邦投信 富邦 投資人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「2026台灣周」盛大開幕 賴總統提三大方向、持續推動亞資中心

2026臺灣週七大主軸 秀出科技島優勢

TiBOOST創新大步計畫11月10日登場 串聯全球AI創新與台灣資本市場

AAM論壇聚焦台灣ETF市場成長 證交所深化商品創新與國際合作

相關新聞

台北房市回春？房仲：蛋白區吃輝達紅利、蛋黃區卻黃了！

台北市房市回神了？根據統計，台北市今年前10月累計達20,144棟，較去年同期年增5.7％。台北市不動產仲介公會理事長蘇金城指出，就數據來看房市買氣似逐漸回溫，但仔細拆解各行政區數據，卻發現台北房市並非全面復甦，而是出現一場區域交易版圖大分化的局面。

蘋果財測有壓 CEO示警記憶體明年還會漲

蘋果2日於財報會議端出上季亮眼財報，執行長特納斯示警，當前記憶體晶片市況「前所未見」，報價漲到「空前」（unprecedented）水準，預期本季記憶體價格還會漲，明年持續走揚，這將使得蘋果成本進一步上升，壓縮本季營收成長與毛利率。

記憶體漲價怎麼賣？宏碁增彈性規格、華碩攻高階 雙11拚雙位數成長

年末雙11檔期資訊產品需求升溫，AI應用及行動生活型態持續改變消費型態，高階換機較有支撐，但漲價與缺料仍成變數，記憶體漲價及關鍵零組件供應吃緊，今年筆電、平板均價上升，宏碁（2353）、華碩（2357）等業者仍預估11月受惠季節性換機需求銷售量有兩位數成長。

矽品砸千億 中科二林擴產 日月光集團衝刺先進封裝

台積電斥資388億元買下友達中科兩座廠，牽動國內先進封裝布局。供應鏈傳出，日月光投控旗下矽品擬接手台積電集團原規劃的中科二林園區近50公頃土地，並已向中科管理局提出申請，預計啟動千億元擴產計畫。

中部半導體黃金廊帶 成形

台積電在中科布建1.4奈米先進製程產能領軍下，矽品跟著重押二林與雲林，中台灣儼然形成先進製程、先進封裝完整產業聚落，進一步打造橫跨台中、彰化、雲林的「半導體黃金廊帶」。

三星要關8吋廠…規劃2030年底前撤掉所有產線 聯電利多

韓媒報導，三星已通知客戶，啟動8吋晶圓製造退場計畫，不僅停止承接新訂單，並規劃2030年底前關閉所有8吋生產線。業界預料，聯電是三星長期委外合作夥伴，將迎來龐大轉單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。