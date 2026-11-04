擷發科10月業績大幅跳升

擷發科（7796）於今日公告10月合併營收為1,291萬元，受惠於北部指標性大型「AI 智慧社區」專案依工程進度正式進入第一階段完工比例法認列，加上AI智慧車載、AI軟體專案與ASIC設計服務按既定工程里程碑達標，帶動單月營收月增幅度達217.1％、相較去年同期躍升610.9％，也維持連7個月營收成長趨勢。

擷發科表示，10月營收跳躍式成長的主因，在於先前取得的北部指標性大型「AI智慧社區」建案系統整合專案正式啟動第一階段完工比例認列。隨著該專案未來36個月履約期持續推進，該公司將旗下AI邊緣算力核心技術與智慧建築、商用垂直場域進行深度結合，不僅驗證技術商用化的能力，更開啟長期穩定的營收挹注。

除了AI智慧社區專案帶來的強勁貢獻，擷發科在邊緣AI應用與ASIC設計服務領域的布局也同步收割，包括在AI智慧車載系統配合客戶時程交付，AI智慧製造在傳統產業中提供AI視覺與邊緣演算法技術導入服務與既有的ASIC設計服務與開發。

擷發科董事長楊健盟指出，10月營收顯著成長標誌該公司長期深耕邊緣AI軟硬體整合與ASIC設計服務的策略，已迎來良好的豐收期。不僅看到市場對邊緣算力、智慧社區與智慧車載的剛性需求持續升溫，更證明其長期積極投入新世代科技的研發，與擁有將創新AI技術落實為營運成長實績的執行力。