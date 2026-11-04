幣安資安事件涉及63.4億美元 後續行動曝光

幣安於10月30日發生網路攻擊造成的資安事件，該事件是由多階段的網路攻擊行為所造成，事件涉及價值高達63.4億美元的數位資產，根據幣安最新公告顯示，約有價值28.5億美元的數位資產已被凍結或攔截，至於被盜的資金損失則全數由幣安負責。截至11月3日，幣安表示，已重建受影響的錢包系統，並加強多方安全措施，後續將邀請第三方網路安全專家進行審查並給予改善建議。

幣安對於此次事件發表聲明如下：2026年10月30日（東八區時間），幣安經歷了一起嚴重且高度複雜的安全事件。這本不應該發生。對於此次事件給用戶、合作夥伴及整個行業帶來的擔憂、干擾和不確定性，我們深表歉意。

保護用戶是我們的首要責任。幣安將承擔此次被盜資金的全部損失，而非用戶。我們已保留超過100%的資金，以彌補此次事件造成的損失。截至2026年10月31日（東八區時間），98%的受影響代幣資產已完成補足，用戶可透過我們的儲備金證明頁面進行驗證。我們正在購買剩餘的流動性較低的資產。

此次事件涉及的數位資產價值約為63.4億美元。截至本次更新，約有價值28.5億美元的數位資產已被凍結或攔截，具體金額仍需進一步核對，且可能受到市場價格波動的影響。

我們已立即採取行動控制事件影響，並加強相關系統的安全防護。在本次攻擊事件中被利用的入侵點均已封堵，攻擊路徑涉及的系統已完成重建或替換。此外，我們進一步加強了設備管控、錢包服務風險控制系統，並擴展了基於AI的行為異常檢測能力。

這是我們的初步調查報告，其涵蓋了截至目前我們已掌握的情況，以及已經完成的改進措施。調查仍在進行中，相關調查結果還將接受進一步的獨立審查。為防止惡意攻擊者利用相關資訊策劃更多攻擊，部分技術細節將持續保密。我們正在邀請獨立安全公司開展進一步審查。

根據美國聯邦調查局（FBI）發布的最新資訊，朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）應對此次事件負責。

幣安表示，目前已採取8項安全措施，包含：一、在全新環境中重建受影響的錢包系統；二、重建受影響的內部AI工具，並加強相關存取控制；三、更換受影響的設備；四、停用受影響工程師相關的憑證和令牌；五、完成對所有員工設備的強化安全掃描；六、增強基於AI的行為異常檢測能力；七、加強錢包服務的風險控制措施；八、與執法部門、區塊鏈情報機構及行業合作夥伴合作，追蹤並凍結受影響資產。

展望後續，幣安說明，將邀請獨立的第三方網路安全專家針對此事件進行全面審查，並進一步提出安全改進建議，同時幣安將加大對AI安全與預防的投入，包含由AI驅動的威脅檢測、終端防護、開發環境安全及行為異常監控等領域，目前正在與領先的AI公司、產業參與者與安全機構合作，籌備設立安全研究基金，開展聚焦區塊鏈環境中AI安全的專項計劃。