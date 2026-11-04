快訊

自稱腦損87％…天道盟公主又惹事 女監服刑中痛毆舍友下場曝光

名下10億房產一次脫手3間？吳宗憲遭爆財務危機內幕曝光

獨／台灣松下湖口廠爆炸原因曝！疑為丁酮洩漏 20多人產線作業急逃命

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海旗下夏普正式通過 ISO/IEC 27001 資訊安全管理系統國際驗證

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

近幾個月來全球資安事件頻傳，從企業數位營運到消費者個人隱私的保護，皆成為各界關注的核心焦點。鴻海（2317）旗下台灣夏普，今年迎來企業治理的重要里程碑，正式宣布通過「ISO/IEC 27001」資訊安全管理系統（ISMS）國際驗證。在專案團隊歷時超過三個月的密集投入與全體同仁的全面配合改善下，以「零不符合事項（No nonconformity）」的高標準，順利通過法標國際認證股份有限公司（AFNOR Asia）審查驗證，展現台灣夏普在資訊安全防護與風險控管體系上與國際標準全面接軌。

台灣夏普總經理張凱傑表示：「在數位化與 AI 智慧生活高速發展的時代，『資安即信賴』是企業永續經營的底氣。台灣夏普在母集團鴻海科技集團的高標準治理架構下，始終將個人資料保護與企業資訊資產安全視為核心指導原則。本次順利通過 ISO/IEC 27001 國際驗證，不僅是對全體同仁跨部門努力的最佳肯定，更向大眾展現：夏普不僅提供優質的智慧家電、智慧辦公與多元服務，更以嚴謹的國際標準管理機制，持續為每一位客戶與合作夥伴守護數位安全。」

台灣夏普作為日本夏普在台 100% 投資的重要分公司，長期扮演日系優質生活家電、智慧顯示器、B2B 解決方案與在地化服務的重要角色。在日本夏普公司發佈永續經營報告，並大力推動數位轉型與 ESG 永續發展的方向下，台灣夏普本次導入 ISO/IEC 27001 資訊安全管理系統，範圍涵蓋企業營運管理、客戶隱私防護、數位平台運作及供應鏈協同等多個關鍵面向，確保各項業務背後的資訊流程皆具備完善的風險控管與機密性保障。

展望未來，台灣夏普將持續落實資安管理制度於日常營運中，期盼透過更透明、更安全的數位營運環境，為消費者與企業客戶帶來便利、安心且具前瞻性的智慧美好生活

鴻海 夏普 資安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

鴻海旗下夏普 正式獲得 ISO 27001國際資安認證

接軌國際憑證規範 TWCA 全面啟動網站憑證升級更新作業

出席「臺灣週」開幕式 賴清德：三大方向打造亞洲資產管理中心

AI攻擊降低資安門檻！系統弱點激增躍居首位 企業要加速防護

相關新聞

台北房市回春？房仲：蛋白區吃輝達紅利、蛋黃區卻黃了！

台北市房市回神了？根據統計，台北市今年前10月累計達20,144棟，較去年同期年增5.7％。台北市不動產仲介公會理事長蘇金城指出，就數據來看房市買氣似逐漸回溫，但仔細拆解各行政區數據，卻發現台北房市並非全面復甦，而是出現一場區域交易版圖大分化的局面。

蘋果財測有壓 CEO示警記憶體明年還會漲

蘋果2日於財報會議端出上季亮眼財報，執行長特納斯示警，當前記憶體晶片市況「前所未見」，報價漲到「空前」（unprecedented）水準，預期本季記憶體價格還會漲，明年持續走揚，這將使得蘋果成本進一步上升，壓縮本季營收成長與毛利率。

記憶體漲價怎麼賣？宏碁增彈性規格、華碩攻高階 雙11拚雙位數成長

年末雙11檔期資訊產品需求升溫，AI應用及行動生活型態持續改變消費型態，高階換機較有支撐，但漲價與缺料仍成變數，記憶體漲價及關鍵零組件供應吃緊，今年筆電、平板均價上升，宏碁（2353）、華碩（2357）等業者仍預估11月受惠季節性換機需求銷售量有兩位數成長。

矽品砸千億 中科二林擴產 日月光集團衝刺先進封裝

台積電斥資388億元買下友達中科兩座廠，牽動國內先進封裝布局。供應鏈傳出，日月光投控旗下矽品擬接手台積電集團原規劃的中科二林園區近50公頃土地，並已向中科管理局提出申請，預計啟動千億元擴產計畫。

中部半導體黃金廊帶 成形

台積電在中科布建1.4奈米先進製程產能領軍下，矽品跟著重押二林與雲林，中台灣儼然形成先進製程、先進封裝完整產業聚落，進一步打造橫跨台中、彰化、雲林的「半導體黃金廊帶」。

三星要關8吋廠…規劃2030年底前撤掉所有產線 聯電利多

韓媒報導，三星已通知客戶，啟動8吋晶圓製造退場計畫，不僅停止承接新訂單，並規劃2030年底前關閉所有8吋生產線。業界預料，聯電是三星長期委外合作夥伴，將迎來龐大轉單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。