鴻海旗下夏普正式通過 ISO/IEC 27001 資訊安全管理系統國際驗證

近幾個月來全球資安事件頻傳，從企業數位營運到消費者個人隱私的保護，皆成為各界關注的核心焦點。鴻海（2317）旗下台灣夏普，今年迎來企業治理的重要里程碑，正式宣布通過「ISO/IEC 27001」資訊安全管理系統（ISMS）國際驗證。在專案團隊歷時超過三個月的密集投入與全體同仁的全面配合改善下，以「零不符合事項（No nonconformity）」的高標準，順利通過法標國際認證股份有限公司（AFNOR Asia）審查驗證，展現台灣夏普在資訊安全防護與風險控管體系上與國際標準全面接軌。

台灣夏普總經理張凱傑表示：「在數位化與 AI 智慧生活高速發展的時代，『資安即信賴』是企業永續經營的底氣。台灣夏普在母集團鴻海科技集團的高標準治理架構下，始終將個人資料保護與企業資訊資產安全視為核心指導原則。本次順利通過 ISO/IEC 27001 國際驗證，不僅是對全體同仁跨部門努力的最佳肯定，更向大眾展現：夏普不僅提供優質的智慧家電、智慧辦公與多元服務，更以嚴謹的國際標準管理機制，持續為每一位客戶與合作夥伴守護數位安全。」

台灣夏普作為日本夏普在台 100% 投資的重要分公司，長期扮演日系優質生活家電、智慧顯示器、B2B 解決方案與在地化服務的重要角色。在日本夏普公司發佈永續經營報告，並大力推動數位轉型與 ESG 永續發展的方向下，台灣夏普本次導入 ISO/IEC 27001 資訊安全管理系統，範圍涵蓋企業營運管理、客戶隱私防護、數位平台運作及供應鏈協同等多個關鍵面向，確保各項業務背後的資訊流程皆具備完善的風險控管與機密性保障。

展望未來，台灣夏普將持續落實資安管理制度於日常營運中，期盼透過更透明、更安全的數位營運環境，為消費者與企業客戶帶來便利、安心且具前瞻性的智慧美好生活