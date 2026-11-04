台北房市回春？房仲：蛋白區吃輝達紅利、蛋黃區卻黃了！

台北市房市回神了？根據統計，台北市今年前10月累計達20,144棟，較去年同期年增5.7％。台北市不動產仲介公會理事長蘇金城指出，就數據來看房市買氣似逐漸回溫，但仔細拆解各行政區數據，卻發現台北房市並非全面復甦，而是出現一場區域交易版圖大分化的局面。

他表示，現況顯示，蛋白區北投大吃輝達紅利、蛋黃區大安信義卻黃了。

根據台北市地政局最新統計，2026年前10個月建物買賣移轉棟數達20,144棟，跟去年同期19,058棟比較，增加了1,086件，年增率達5.7％。

蘇金城指出，表面看似乎漸漸擺脫央行選擇性信用管制的枷鎖，但實際上卻出現非常大的區域增減落差，仍然有五個行政區出現掉隊的情形。

他表示，今年來台北市房市已經明顯出現以下三大現象。

一、北投大吃輝達紅利成長率稱王

北投區雖然是公認的房市蛋白區，但隨著輝達確定將海外總部設於北投士林科技園區T17、T18基地，並於今年2月與台北市政府完成地上權簽約，權利金達122億元，預計帶動超過400億元投資及AI科技相關就業機會，北士科的產業發展前景已經不再只是紙上談兵。

蘇金城表示，輝達設立總部的紅利明顯的在今年北投房市持續發酵，最引人注目的莫過於前10月交易量高達2,051棟，年增率24％，成為全市成長率的冠軍，一舉超越中山區的地位。

儘管總部硬體尚待興建，但市場對未來AI科技產業聚落、高薪就業人口及周邊住宅需求的期待，已逐漸升高。北投除了原有的捷運、醫療、學區及生活機能優勢，又多了國際AI科技大廠進駐的想像空間，未來是否進一步帶動石牌、明德、關渡及北士科周邊住宅需求，都值得持續觀察。

二、中山區穩坐房屋交易量霸主

北投區雖然拿下房屋交易成長率冠軍，但真正增加交易件數最多的仍然是中山區，前10月累計成交2,850棟，年增23.3％，增加538件，成為全市交易量最大貢獻者。

這顯示，房市除了科技產業題材之外，像是中山區擁有成熟商圈、交通便捷性及相對多元的住宅產品選擇，仍是支撐房市交易重要的力量。

三、蛋黃區光環失靈？大安信義卻冷卻下來！

台北市房市前10月交易量仍有五個行政區衰退，但最讓市場訝異的是位於蛋黃區的大安區跟信義區同步衰退，大安區年減10％，信義區也有9％的衰退。

這某種程度反映出高單價、高總價及高購屋負擔門檻，已成為當下買方進場的重要障礙，即使地段再精華，當價格超過購屋者的負擔能力，買氣也會有跟不上的無力感。

蘇金城表示，從這一份統計數據可以看出，2026年台北房市不僅出現區域表現分化的情形，也逐漸呈現「題材型區域輪動」的現象，也就是說有產業紅利及建設題材的區域受到關注，具備生活機能與價格選擇性的成熟住宅區也易有交易支撐，反觀房價基期高、總價門檻高的精華區，交易量仍承受壓力。

蘇金城表示，台北市今年房屋交易量年增率達5.7％，固然是正面的訊號，但距離全面復甦還是有一段距離。後續景氣脈動還要觀察央行信用管制動向、銀行房貸取得難易及民眾購屋負擔能力。