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蘋果iOS 27.3開發者測試版上線 Siri AI支援繁中

中央社／ 台北4日電

蘋果公司（Apple）今天釋出iOS 27.3 beta開發者測試版作業系統，為數位助理Siri AI新增支援繁體中文，提供更加自然的對話互動和個人化功能，擴大服務全球更多使用者。

全新Siri AI採用多模態基礎模型重新建構，支援文字、語音與影像處理能力，能深入理解使用者的個人使用情境，從訊息、郵件與備忘錄等應用程式中串接資訊並採取後續動作。

Siri AI也具備「螢幕感知」與「視覺智慧」功能，例如在相機模式中辨識物件、書封並即時查詢相關資訊，或在Mac電腦上透過快捷鍵擷取螢幕文字直接轉化為行事曆行程與草擬信件，未來還可以整合第三方App擴充能力。

Siri AI核心仰賴蘋果基礎模型，並針對蘋果自研晶片最佳化，由裝置端運算結合私密雲端運算（PCC）伺服器端協同執行。針對伺服器端人工智慧（AI）運算，系統將依據請求複雜度與系統負載實施用量上限，以平衡伺服器負載並維護資料安全，確保使用者資料不被儲存或轉作他用。

iOS Siri 蘋果

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