記憶體漲價怎麼賣？宏碁增彈性規格、華碩攻高階 雙11拚雙位數成長

年末雙11檔期資訊產品需求升溫，AI應用及行動生活型態持續改變消費型態，高階換機較有支撐，但漲價與缺料仍成變數，記憶體漲價及關鍵零組件供應吃緊，今年筆電、平板均價上升，宏碁（2353）、華碩（2357）等業者仍預估11月受惠季節性換機需求銷售量有兩位數成長。

雙11檔期已經開跑，PChome日前宣布高階機種需求強，高階3C占比提升，業者預估，今年消費趨勢是消費者除了價格，也更加重視 AI 運算、多工效能與行動性。

宏碁3日發表最新輕薄筆電Swift Blade 14機種，重量799公克，創同尺寸機種最輕記錄，台灣區品牌產品暨行銷經理吳克謙3日表示，宏碁策略是在輕薄筆電規格尺寸上最齊全，並推出全尺寸可攜行動顯示器，產品線規劃涵蓋 14吋至23.8吋，可觸控，在台灣可攜式螢幕市場市占約2成。

吳克謙指出，宏碁在輕薄筆電方面尺寸選擇齊全，包括Swift Air、Blade、Lite及TravelMate等等力求同級最輕。

不過，觀察宏碁規格，受記憶體價格飆漲，Swift Blade 14記憶體是12GB起跳，該機種預計12月底至2027年1月上市，目前雙11檔期為相同系列其他1公斤左右機型。

吳克謙指出，今年筆電記憶體規格分級較大，宏碁提供從8GB/125G（記憶體及儲存硬碟）起機種選擇，記憶體方面尺寸從過往8GB、16GB，今年也增加12GB及24BG規格選擇，過往是加價升級一根8GB記憶體，但今年因記憶體漲價下，消費者要從8GB升級16GB的負擔4000～5000元壓力會變大，因此導入更多彈性規格。

吳克謙指出今年市場因有記憶體漲價、部分處理器及獨顯供應吃緊，變數售價隨成本墊高，宏碁期望銷售仍有15%成長，內部期望更高，而今年1~10月銷售量也有相同成長表現，加上單價受零組件上漲3成，營收肯定增幅高於銷量。

今年雖PC價格上漲，但換機及規格升級需求仍支撐買氣，對於雙11檔期買氣，華碩系統事業部業務副總經理陳怡君回應指出，年終其實換機與規格升級需求仍逐步逐步釋出，華碩看好年底購機動能，預期今年雙 11 檔期銷售可望較去年同期呈雙位數成長。

陳怡君指出今年消費者筆電選購尺寸以14～16 吋為主力，2～3 萬元為主要價位帶；記憶體則以 16GB 為主流，並觀察到 32GB 以上高記憶體規格需求提升，反映消費者購機需求持續朝高規格發展，該觀察呼應電商平台的說法。

由於華碩股價一度破千元，今年推出購買指定機種並完成登錄，可以參與抽華碩股票 100 股等值現金活動；同時強打筆電訂閱制，提供更彈性的入手管道。