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記憶體漲價怎麼賣？宏碁增彈性規格、華碩攻高階 雙11拚雙位數成長

經濟日報／ 記者／王郁倫即時報導
宏碁發表Swift Blade 14超輕薄筆電，14吋螢幕只有799g重量，宏碁台灣區品牌產品暨行銷經理吳克謙表示目前品牌輕薄機種最齊全，且因應記憶體漲價，也提供消費者更多元記憶體容量選擇滿足需求。宏碁／提供
宏碁發表Swift Blade 14超輕薄筆電，14吋螢幕只有799g重量，宏碁台灣區品牌產品暨行銷經理吳克謙表示目前品牌輕薄機種最齊全，且因應記憶體漲價，也提供消費者更多元記憶體容量選擇滿足需求。宏碁／提供

年末雙11檔期資訊產品需求升溫，AI應用及行動生活型態持續改變消費型態，高階換機較有支撐，但漲價與缺料仍成變數，記憶體漲價及關鍵零組件供應吃緊，今年筆電、平板均價上升，宏碁（2353）、華碩（2357）等業者仍預估11月受惠季節性換機需求銷售量有兩位數成長。

雙11檔期已經開跑，PChome日前宣布高階機種需求強，高階3C占比提升，業者預估，今年消費趨勢是消費者除了價格，也更加重視 AI 運算、多工效能與行動性。

宏碁3日發表最新輕薄筆電Swift Blade 14機種，重量799公克，創同尺寸機種最輕記錄，台灣區品牌產品暨行銷經理吳克謙3日表示，宏碁策略是在輕薄筆電規格尺寸上最齊全，並推出全尺寸可攜行動顯示器，產品線規劃涵蓋 14吋至23.8吋，可觸控，在台灣可攜式螢幕市場市占約2成。

吳克謙指出，宏碁在輕薄筆電方面尺寸選擇齊全，包括Swift Air、Blade、Lite及TravelMate等等力求同級最輕。

不過，觀察宏碁規格，受記憶體價格飆漲，Swift Blade 14記憶體是12GB起跳，該機種預計12月底至2027年1月上市，目前雙11檔期為相同系列其他1公斤左右機型。

吳克謙指出，今年筆電記憶體規格分級較大，宏碁提供從8GB/125G（記憶體及儲存硬碟）起機種選擇，記憶體方面尺寸從過往8GB、16GB，今年也增加12GB及24BG規格選擇，過往是加價升級一根8GB記憶體，但今年因記憶體漲價下，消費者要從8GB升級16GB的負擔4000～5000元壓力會變大，因此導入更多彈性規格。

吳克謙指出今年市場因有記憶體漲價、部分處理器及獨顯供應吃緊，變數售價隨成本墊高，宏碁期望銷售仍有15%成長，內部期望更高，而今年1~10月銷售量也有相同成長表現，加上單價受零組件上漲3成，營收肯定增幅高於銷量。

今年雖PC價格上漲，但換機及規格升級需求仍支撐買氣，對於雙11檔期買氣，華碩系統事業部業務副總經理陳怡君回應指出，年終其實換機與規格升級需求仍逐步逐步釋出，華碩看好年底購機動能，預期今年雙 11 檔期銷售可望較去年同期呈雙位數成長。

陳怡君指出今年消費者筆電選購尺寸以14～16 吋為主力，2～3 萬元為主要價位帶；記憶體則以 16GB 為主流，並觀察到 32GB 以上高記憶體規格需求提升，反映消費者購機需求持續朝高規格發展，該觀察呼應電商平台的說法。

由於華碩股價一度破千元，今年推出購買指定機種並完成登錄，可以參與抽華碩股票 100 股等值現金活動；同時強打筆電訂閱制，提供更彈性的入手管道。

華碩 雙11 宏碁

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