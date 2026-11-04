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環球晶Q3獲利減六成 EPS 3.13 元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

環球晶（6488）昨（3）日公布第3季獲利季減約六成，單季每股純益3.13元；前三季獲利年增四成，每股純益為15元。董事會並通過，上半年盈餘每股配發現金股利6元，將發出31.69億元現金。

環球晶上半年每股純益11.87元，每股配發6元現金股利，盈餘分配率約五成，訂除息基準日為明年1月4日，股利發放日為明年1月22日。

環球晶結算，第3季毛利率20%，季減0.6個百分點；稅後純益15.05億元，季減60.2％，年減23.6％，每股純益3.13元。前三季毛利率20.5%，年減3.1個百分點；稅後純益71.8億元，年增40.6%，每股純益15元。

環球晶提到，美國德州新廠出貨量已連續四個月創新高，密蘇里州廠12吋SOI在第3季產出也改寫新猷，美國據點預計今年底前可拿到約1億美元政府補貼。

環球晶密蘇里州廠為美國唯一具備12吋SOI製造能力的生產基地，目前12吋SOI需求已超過既有擴產規畫，正透過去瓶頸化加速產能爬坡，也評估進一步擴產。

另外，環球晶義大利Novara廠新建12吋產線也正持續推進產能提升及客戶認證，量產出貨穩步提升並連月創新高。至於日本宇都宮廠產能利用率維持高檔，第3季出貨量再創新高；新潟廠第3季營收也刷新歷史紀錄。

EPS 環球晶 每股純益

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