環球晶 163 億私募…美光全認 董座徐秀蘭：本季動能比預期好

台灣半導體矽晶圓龍頭環球晶（6488）昨（3）日宣布，公司規劃辦理上限5億美元（約新台幣163億元）私募國內無擔保可轉換公司債，由美光全數認購。環球晶董事長徐秀蘭並於法說會指出，本季成長動能非常強勁，甚至比原先預期更好。

環球晶與美光已於今年7月簽署十年長期供應協議，美光當時承諾，將提供5億美元策略性資金，支援環球晶擴建美國德州12吋矽晶圓廠。環球晶表示，5億美元私募可轉換公司債，是與美光於今年7月宣布合作時所提及策略性資金支持的進一步推進，並結合雙方規畫的十年期長期供應協議。

環球晶這次5億美元額度內的私募國內無擔保可轉換公司債，發行10年期、票面年利率0.5%。

環球晶指出，與美光維持緊密合作，此次透過十年長約與私募可轉換公司債，進一步深化夥伴關係，將雙方合作由既有產品供需延伸至策略性資金合作與長期供應鏈布局，不僅著眼於穩定供應，更結合策略性資金支持，涵蓋未來產能配置、供應穩定性及先進半導體材料供應體系的持續發展等。

談到矽晶圓市況，環球晶認為，明年供需狀況會比今年更吃緊，明年上半成長動能更加明確，需求持續成長，不少產品已出現供不應求的情況，這為報價帶來調升的空間。整體來說，該公司對2027年的前景非常樂觀且看好。

環球晶透露，若不考慮擴建的生產線，其目前12吋產能已滿載，6吋與8吋矽晶圓需求也強勁，產能也接近滿載，氮化鎵與碳化矽產能利用率也高。

徐秀蘭提到，整體矽晶圓價格環境已變得更加有利，環球晶持續與客戶溝通價格調整。有部分客戶對於價格調整抱持較為支持的態度，但一部分則否。接下來將會看到愈來愈多新的長約簽訂，目前有諸多長約正在洽談，不少已接近簽約階段。

環球晶強調，隨著重大建設案陸續完工，今年資本支出已比2025年顯著下降。展望之後兩年，隨著愈來愈多客戶尋求追加供貨與更長期合作，市場需求持續轉強。為滿足相關需求，環球晶加速新產能開出，並透過去瓶頸化將既有產能最大化。若中長期需求超出可用產能，將審慎評估進一步擴產的可能性。