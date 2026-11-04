台積發148億元綠色債

台積電（2330）昨（3）日公告今年第4期148億元綠色債券定價，募得金額將用以公司的綠建築及綠色環保相關之支出。台積電今年2月10日董事會通過募集無擔保普通公司債，昨日完成今年度第4期公司債定價。

依據發行期限之不同，將分為甲類及乙類。其中甲類債券發行金額124億元整、乙類發行金額為24億元整；每張面額均為1,000萬元。甲類發行期限為5年期、固定年利率2.3%，乙類發行期限為10年期，固定年利率2.42%。

台積電在2020年11月首度發行總額120億元綠債之後，該年度也與兩家外銀簽訂永續連結貸款878億元，募資主要目的都是用於環保、綠建築以及綠色製造所需。後續2022、2023年以及今年度皆有綠債發行後續細節公告，先前一次公告是7月公告今年第3期綠色債券，發行185億元。