蘋果解決折疊機缺貨…沒時間表

蘋果首款折疊手機iPhone Duo上市後市場瘋搶，賣到大缺貨，執行長特納斯2日於財報會議透露，只有極少數iPhone Duo因螢幕問題退回，蘋果正為受影響用戶換機，而且在中國大陸廣受好評，但目前iPhone Duo仍供不應求，無法預測何時能讓供貨追上需求。

特納斯表示，iPhone Duo是一連串傑出創新的成果，蘋果相信將能重新定義折疊機，開發者正迅速適應新的螢幕尺寸，也有愈來愈多App為iPhone Duo優化，蘋果正努力盡速出貨這款新機。

他透露，蘋果執行董事長庫克和營運長薩比汗（Sabih Khan）最近造訪中國大陸，和當地客戶、開發者及合作夥伴開會，很樂見客戶對於iPhone Duo等蘋果新品的回應。

特納斯接受路透訪問時提到，目前因為螢幕裂痕而退回的iPhone Duo只占「非常小的比率」，蘋果正為受影響用戶換機，但「iPhone Duo（供應）目前仍受限制」，「增產很順利…但現階段我們無法預測何時供應和需求能達到平衡」。

薩比汗在財報會議中也維持和特納斯類似的論調。