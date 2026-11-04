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南亞科10月營收 連12月創高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

DRAM大廠南亞科（2408）昨（3）日公告10月合併營收464.76億元，連續12個月創單月歷史新高，月增3.07%，年增487.73%；前十月合併營收3,117.61億元，年增602.15%。隨AI需求擴大、客戶積極確保供貨，南亞科總經理李培瑛看好本季售價及毛利率續揚。

李培瑛日前於法說會指出，第3季DRAM平均銷售單價（ASP）季增約六成，主要是部分舊有長約6月底到期，7月起適用新合約價，第4季價格仍有上漲空間，惟各產品漲幅不同，實際幅度尚待觀察，毛利率可望較第3季進一步提升。

需求面方面，李培瑛分析，AI帶動記憶體朝高容量、高頻寬及客製化發展，需求從高頻寬記憶體（HBM）延伸至網路、儲存及系統管理，傳統應用則因供給受到壓縮，同樣面臨缺貨，而南亞目前科AI基礎設施相關營收占比已逾二成，後續仍有提升空間。

南亞科並觀察到供貨吃緊推升客戶綁約意願，李培瑛透露，當前公司長約覆蓋率約五至七成，許多客戶盼將三個月合約延長至三年甚至更久，部分策略夥伴並洽談入股，以確保產能。新增產能大部分已有客戶需求支撐，擴建將以長約中的AI專案為主。

擴產方面，南亞科5A新廠預計明年第1季開始裝機，目標2028年底月投片量達3萬片，2030年底增至5萬片，在設備陸續進駐下，明年資本支出將高於今年，公司評估自有資金可支應所需，另規劃於屏東科學園區建置3D晶圓封裝與測試廠，擬定2028年底前導入矽穿孔、晶圓堆疊等技術，強化AI記憶體製造布局。

南亞科旗下第三代10奈米級製程（1C）力拚明年第1季展開客戶驗證，第四代（1D）、第五代（1E）及極紫外光（EUV）技術均按計畫開發，藉由製程升級、產能擴充與先進封測整合，深化客戶合作。

南亞科 營收 南亞

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