華邦上季賺贏過去六年總和

華邦（2344）昨（3）日公布第3季毛利率衝上70.6%，創單季新高，稅後純益354.22億元，續寫單季新猷，季增45.7%，年增1,103%，一季賺贏2020年至2025年六年總和，單季每股純益7.58元，前三季每股賺15.32元，展現記憶體供需結構轉變下的獲利爆發力。

華邦第3季合併營收823.31億元，季增37.6%，年增278.2%；毛利率首度站上七成大關、達70.6%，季增4.4個百分點，年增24個百分點；營益率53.2%，季增4.8個百分點，年增36個百分點；稅後純益354.22億元，季增45.7%，年增1,103%，每股純益7.58元。

累計前三季合併營收1,804.27億元，年增187.39%；稅後純益698.53億元，年增約16倍，每股純益15.32元，其中，第3季獲利已占前三季逾半，反映報價上揚對獲利的挹注持續擴大。

華邦結算，第3季記憶體事業毛利率由第2季70.3%升至73.9%，季增3.6個百分點。客製化記憶體（CMS）營收季增50%，儘管位元出貨量季減7%至9%，平均售價季增六成，仍帶動業績躍升；快閃記憶體營收季增34%，位元出貨量持平，售價季增31%至33%，價格成為成長主要推力。