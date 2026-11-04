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中部半導體黃金廊帶 成形

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

台積電（2330）在中科布建1.4奈米先進製程產能領軍下，矽品跟著重押二林與雲林，中台灣儼然形成先進製程、先進封裝完整產業聚落，進一步打造橫跨台中、彰化、雲林的「半導體黃金廊帶」。

業界指出，這正是當前中台灣產業發展最具戰略意義的結構性轉變：「先進封裝產能的極速擴張」與「半導體地理聚落的重構」。

面對強勁的AI、高速運算（HPC）晶片需求，CoWoS等先進封裝產能長期供不應求。台積電直接購入具備現成廠房與廠務設施的面板廠，能省下大量時間，讓台積電或旗下相關供應鏈能以最快速度完成無塵室改造與裝機投產。

原先市場傳出精材（3374）等廠商規劃進駐中科二林，隨後因應集團整體產能與地理協同效益進行動態調整；這顯示台積電正以台中的中科園區（核心製造與先進封裝重鎮）為圓心，透過靈活調配廠房空間，極大化在地供應鏈的應變能力。

隨著部分原規劃土地與量能重新聚焦，矽品加速在二林與中台灣大規模擴廠腳步，不僅為當地帶來龐大的就業機會與人口紅利，更讓二林園區躍居全台舉足輕重的先進封測與系統級封裝（SiP）基地。

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