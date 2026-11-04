華邦：本季記憶體價量俱揚 斥資731億擴建高雄園區12吋晶圓廠

記憶體廠華邦（2344）總經理陳沛銘昨（3）日於法說會表示，本季供應「還是很緊」，報價仍有調漲空間，預料仍是價量俱揚的一季，延續獲利成長動能無虞。因應客戶強勁需求，華邦董事會昨日通過731.63億元資本支出案，投入高雄園區12吋晶圓廠擴建及設備採購。

華邦加速高雄廠擴建腳步，此次規劃的資本支出案，涵蓋第二期Module B土建、機電設施，以及交期長達兩年以上的關鍵設備，預計12月底動工，目標兩年內開始裝機。

因應客戶需求逐年增加，華邦高雄廠Module A月產能將由第3季1.6萬片，增至年底2.4萬片，屆時產能將滿載，2027年、2028年均維持此規模。

據悉，華邦新規劃高雄廠Module B設計已大致完成，規劃採16奈米製程，月產能約5萬至6萬片，約為Module A的兩倍。

陳沛銘透露，華邦已預留部分產能給簽署長約（LTA）的客戶，部分客戶另簽署合作意向書（LOI），盼確保2027年至2030年甚至更長期供應，後續產品與產能將依需求規劃。

華邦並積極布局新產品，陳沛銘說，CUBE客戶應用逐步由消費性產品轉向ASIC、XPU等AI加速器，部分採較小容量CUBE取代高頻寬記憶體（HBM），估計明年數家客戶將開始量產。

矽電容開發及小量出貨則相當順利，先前新增數千片晶圓產能已售罄，將進一步擴充，並與全球大型MLCC廠洽談合作，拓展光通訊、射頻及先進封裝應用。

陳沛銘表示，雖然第4季傳統消費性電子出現季節性修正，但AI需求極度強勁。隨著各家客戶合約價陸續調漲，業界普遍預估2027年至2028年記憶體供需吃緊狀況將比2026年更嚴重。華邦將藉由豐富的產品線與產能布局，持續鎖定高獲利策略客戶，延續獲利成長動能無虞。

快閃記憶體方面，高密度編碼型快閃記憶體（NOR Flash）供應吃緊，價格正向動能可望延續至明年，陳沛銘分析，大陸業者新增供給主要集中32Mb以下及部分64Mb產品，在AI伺服器、PC等高密度應用市場供給仍有限，華邦將擴大高密度NOR及24奈米SLC NAND布局，掌握AI、車用商機。