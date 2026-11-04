蔡力行喊買聯發科股票 過去25年 股東總報酬153倍

聯發科（2454）近期股價震盪，副董事長暨執行長蔡力行昨（3）日在「2026臺灣週」向投資人喊話：「請大家買聯發科股票。」他表示，聯發科過去25年股東總報酬約153倍，年複合報酬率約22%，憑藉運算能力與關鍵客戶合作關係打下的基礎，未來仍有成長空間，但投資人也要有耐心。

蔡力行昨天出席「2026臺灣週」，並以「科技趨勢與企業成長之路」為題演講，回顧聯發科從消費性電子、行動通訊走向AI的歷程。他強調，高速運算、車用及AI資料中心將成為聯發科下階段強勁成長的引擎，今年營收可望突破210億美元，創歷史新高。

蔡力行指出，聯發科2001年上市時，市值約20多億美元，如今已達約2,000億美元，成長過程雖曾顛簸，仍持續為股東創造價值，歷年累計發放現金股利約270億美元，兼顧資本利得與股息回報。

蔡力行透露，聯發科約自2023年至2024年開始推動多元化布局，將業務從行動通訊延伸至更多運算領域，並進入AI資料中心市場。