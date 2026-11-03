集邦科技：邁威爾收購Lumentum 達成光電整合攻次世代技術

邁威爾（Marvell）正式宣布將收購光通訊大廠Lumentum，兩家公司的董事會已於11月2日通過這筆交易，但此案仍待雙方股東及各國監管機關核准。研調機構集邦科技（TrendForce）表示，若併購案成立，除了有助Marvell補足光學業務版圖，與Lumentum攜手提出更佳的次世代光互連技術服務，目前光通訊產業由博通強勢領導的局面也將出現變化。

根據集邦科技估算，2026年Marvell、Lumentum的有線通訊半導體市場營收市占分居第四、第八名，合併之後，兩家在該應用的市占率將上升至6.4%左右，僅次於輝達和博通。

集邦科技分析，在AI光通訊與互連領域中，博通擁有Tomahawk Switch交換晶片、DSP（數位訊號處理器）等半導體晶片以及EML與CW Laser光源等元件，是同時具備「光」與「電」能力的領導廠商。Marvell則以「電」為主、Lumentum著重「光」，兩者合併後將同時具有光電元件與半導體IC能力，打破博通的領導地位。

集邦科技表示，在現行的光通訊關鍵零組件當中，Lumentum為重要雷射光源供應商之一，Marvell則供應DSP與相關光通訊應用晶片。合併案若能通過，對輝達（NVIDIA）與其他雲端服務大廠（CSP）而言，則有機會降低對博通方案的依賴，並獲得更多的完整電光互連方案，以維持採購彈性。

集邦科技觀察，中國大陸光模組廠是全球800G／1.6T光模組的主要供應商，高度依賴Marvell的DSP以及Lumentum等業者提供的EML／CW雷射光源。由於Lumentum旗下也有光模組廠Cloud Light，合併通過後後若限制競爭對手取得關鍵光源、綁售DSP與雷射，或優先供應旗下公司，將直接削弱大陸模組廠的競爭力。因此，合併案是否會影響大陸光模組廠商的生存空間，估計將會是大陸政府的審查重點。