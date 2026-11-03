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宇瞻Gaming SSD系列全新亮相 散熱升級穩住高速效能

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
宇瞻Gaming SSD系列全新亮相，散熱升級穩住高速效能。圖／宇瞻提供
宇瞻Gaming SSD系列全新亮相，散熱升級穩住高速效能。圖／宇瞻提供

3A遊戲容量動輒上百 GB，SSD 面對的考驗早已不只是速度，而是能否在長時間高負載下維持穩定。高解析度遊戲與高負載應用對儲存效能的要求不斷提升，SSD 不僅需要高速，更必須在長時間高負載下維持穩定效能與適當工作溫度。宇瞻(8271)今日推出全新AG 系列Gaming SSD 系列，針對不同層級玩家的效能、容量與散熱需求，強化對應的散熱設計與效能定位，提供從實用升級、極致效能與大容量的完整遊戲儲存選擇。

宇瞻總經理陳明達談到，電競市場是宇瞻長期耕耘的重點應用，今年推出的 Gaming SSD 系列，強調高速效能、進階散熱管理、長時間穩定運作與容量升級，最高提供 7400/7000 MB/s 的連續讀寫速度與8TB 儲存容量，協助玩家在遊戲載入、檔案傳輸與高負載使用情境下維持順暢體驗。

針對重視空間配置、散熱與相容性的筆電及迷你電腦使用者，以及尋求效能與容量平衡的主流至高效能 PC 玩家，首推兼顧高速效能與散熱效率的AG2280Q4X。採用 PCIe Gen4 x4 介面與 NVMe 1.4 規格，連續讀寫速度最高達 5000/4400 MB/s，容量最高達 4TB。搭載宇瞻石墨烯散熱片，採用專利封邊設計，結合堆疊式散熱片結構，有效強化熱傳導與散熱效率，工作溫度最高可降低 10%。搭配 SLC Caching，在高速傳輸與長時間遊戲使用情境下維持穩定效能，兼顧小型裝置的空間需求與主流玩家對效能的期待。

對於看重成本效益的 PC 組裝愛好者、入門級遊戲玩家，以及希望擴充主機儲存空間的使用者，AG2280P4U 提供實用且穩定的遊戲儲存升級方案。產品採用 PCIe Gen3 x4 / NVMe 1.3，連續讀寫速度最高達 3500/3000 MB/s，最高容量達 2TB，適合用於遊戲主機擴充儲存空間。此外，AG2280P4U 搭載高效能鋁製散熱結構，工作溫度最高可降低25 %；搭配 SLC Caching 與 LDPC ECC 技術，在遊戲載入與資料傳輸過程中提供穩定且可靠的效能，讓玩家以更實用的方式升級遊戲機儲存規格。

至於追求快速載入、擁有大量遊戲收藏，或需要處理高負載工作內容的高階與重度玩家，AG2280Q4U 提供更高階的效能與容量配置。搭載 PCIe Gen4 x4 / NVMe 1.4介面，連續讀寫速度最高達 7400/7000 MB/s，同時還有最高 8TB 容量，滿足大型遊戲庫及高容量儲存需求。AG2280Q4U 搭載獨家設計的金屬散熱鰭片，透過特殊導流切工優化氣流，工作溫度最高可降低35%*，確保 SSD 在高負載運作下維持穩定效能。此外，產品整合 SLC Caching、Wear Leveling 與 LDPC 技術，兼顧高速效能、資料完整性與長時間使用穩定度，也適合 PS5 使用者擴充儲存空間。

高解析度 宇瞻 SSD

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