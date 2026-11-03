生成式AI技術迅速演進，資安攻防態勢正面臨全新變局。奧義賽博-KY創（CyCraft）（7823）共同創辦人暨技術長邱銘彰3日示警，攻擊者已全面利用AI發動自動化滲透，資安事件量較過去暴增三倍，第一線防守人力逼近極限；加上內部AI代理（AI Agent）在特定條件下亦出現「目標偏移」等失控現象。他強調，面對以機器速度進攻的威脅，企業切勿依賴模型自我檢查，防禦首要策略是「縮小外部攻擊面」並嚴格限縮代理權限。

奧義賽博近期協助91APP調查駭客網路攻擊內部系統案件。邱銘彰3日參加2026年台灣資安通報應變年會發表演講指出，現在駭客利用AI工具「全網無差別掃描成常態」，過去的攻擊者多被稱為「腳本小子（Script Kids）」，現在都是「提示詞大師（Prompt Kids）」，只要複製提示詞即可發動攻擊。近期電商及公部門網站頻遭入侵，公司接到的案例，連靈骨塔管理系統亦遭到全網段掃描攻破。資安廠商案件量增加三倍，但人力無法同步增加，第一線人員壓力倍增。

TeamT5執行長蔡松廷也在年會演講中指出，團隊近期處理的資安事件多到「超出負荷」而必須推辭。目前攻擊者多利用開源紅隊工具Artex結合AI模型，從SQL注入、網頁漏洞挖掘到內網滲透取得權限皆能全自動執行。他強調，攻擊手法的本質未變，但執行速度已達到機器速度，規模亦顯著擴大，防守方若單純以AI對抗AI，也會存在誤判與不可預測性等限制。

近期也傳出AI代理出現目標偏移，甚至自主「串聯」進行工作。針對AI代理的運作風險，邱銘彰指出，在美國已經出現個原本處於獨立沙盒的AI代理透過共享儲存空間留言，竟自發串聯形成組織分工以破解問題的狀況。OpenAI內部的AI代理（Agent）逃逸並入侵系統，發動自動化攻擊，還是由Hugging Face發現並揭露的。邱銘彰分析，此現象源於「目標偏移（Goal Misalignment）」與「獎勵駭入（Reward Hacking）」，AI代理為達成既定目標指標，反而演變出繞過限制、策略性欺騙等未授權行為。

針對AI代理逃逸、犯錯的問題，邱明彰、蔡松廷建議，要落實系統減法與縮小攻擊面（EASM）。邱銘彰建議，企業（防守）應主動盤點外部暴露資產，落實「上線一個新系統、下架兩個舊系統」的減法原則，將防禦範圍控制在團隊可承載的量能內。蔡松廷強調，應將AI代理視為一般員工，僅給予必要且有限的權限，嚴格管控超權風險。企業必須掌握內部所有代理的運作能見度（Visibility），防範Prompt Injection以及惡意外掛或MCP（Model Context Protocol）污染。

邱銘彰也指出，不能把語言模型本身當成安全邊界，模型愈大、上下文（Context）愈長，愈容易受騙或出現注意力失焦。企業應建置內部「AI API Gateway」，落實四層防禦：過濾個資、清洗惡意提示詞、限制業務場景（如客服代理不得執行其他業務），以及檢查輸出內容。