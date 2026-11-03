智聯服務總經理韓政達退休 施宣輝兼任總座

凱基證券主辦輔導的騰勢股份有限公司（7889）已於9月24日通過櫃買中心審議，並於3日舉辦上櫃前業績發表會，預計於12月上旬掛牌上櫃。騰勢以東方草本植萃研發為核心，受惠於全球健康管理意識提升、精準保健需求成長，以及寵物經濟持續升溫，憑藉「多品牌矩陣」與「全渠道布局」，展現穩健的營運成長動能。

2026-11-03 17:17