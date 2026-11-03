台積電公告今年第4期148億元綠色債券定價

台積電（2330）3日公告今年第4期148億元綠色債券定價，募得價款之用途及運用計畫：綠建築及綠色環保相關之支出。台積電說明公司於115/2/10董事會通過募集無擔保普通公司債，此為完成115年度第4期公司債（綠色債券）定價後之說明。

台積電公告發行總額：新台幣148億元整，依發行期限之不同分為甲類及乙類2種，甲類發行金額為新台幣124億元整、乙類發行金額為新台幣24億元整。每張面額：新台幣壹仟萬元。發行價格：按票面十足發行。發行期間：甲類發行期限為5年期、乙類發行期限為10年期。發行利率：甲類固定年利率2.30%、乙類固定年利率2.42%。