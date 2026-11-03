「記憶體價格Q4續漲」 華邦電陳沛銘：消費電子轉弱、AI應用仍強

全球記憶體供需失衡恐怕不是短期現象。華邦電（2344）總經理陳沛銘今日在第3季法說會指出，記憶體供應持續吃緊，業界普遍認為2027年可能比2026年更缺貨，2028年供需也可能維持緊俏。在AI伺服器、邊緣AI、車用及基礎建設需求強勁帶動下，高密度編碼型快閃記憶體（NOR Flash）、SLC儲存型（ NAND）及客製化記憶體（CMS）均看好後市，第4季CMS合約價格仍有調漲空間，為明年營運增添成長動能。

陳沛銘指出，第4季CMS合約價格仍將往上調整，雖然漲幅可能不如第3季，但隨著不同客戶合約陸續到期，新報價及季度合約價格仍有上漲空間。他強調，目前記憶體供應「還是很緊」，市場普遍預期2027年供需將比今年更加吃緊，2028年也可能延續緊張局面。

不過，第4季終端需求已出現分化。陳沛銘坦言，消費性電子市場經過前三季拉貨後，部分客戶開始調整庫存與採購節奏，非AI相關需求有所轉弱，但AI應用仍相當強勁。他預期第四季營運仍可望成長，只是成長幅度可能不如前三季。

在快閃記憶體方面，高密度NOR Flash供應持續緊張，價格正向動能可望延續至2027年。陳沛銘指出，中國記憶體廠雖持續增加NOR Flash供應，但主要集中於32Mb以下及部分64Mb低密度產品，在AI伺服器、PC等高密度應用市場仍相對有限。華邦電將持續擴大高密度NOR及24奈米SLC NAND布局，爭取AI伺服器、車用及AI相關應用商機。

至於DRAM，華邦電第3季CMS營收季增50%、年增超過600%，20奈米DDR4、LPDDR4仍是主要成長引擎。16奈米製程已開始放量，預期2027年起顯著貢獻營收。陳沛銘強調，華邦電也將持續供應DDR3，滿足長期合作客戶需求，不會因市場價格波動而輕易放棄既有客戶。

面對客戶積極搶產能，華邦電加速高雄廠擴建。陳沛銘透露，高雄Module B預計12月29日舉行動工儀式，無塵室規模約為Module A兩倍，初步規劃月產能約5萬至6萬片，預計2029年下半年開始少量出貨，2031年產能全面開出。

值得注意的是，已有策略客戶提前洽談Module B長期供貨協議，每月需求達2,000至5,000片晶圓，部分甚至預訂未來LPDDR5產品，希望提前鎖定2029年後產能。

陳沛銘認為，儘管市場對AI投資回收、通膨及利率仍有疑慮，但AI應用普及趨勢難以逆轉，將持續推升記憶體需求。華邦電也將透過新製程、擴產及長約布局，掌握這波供需緊俏商機。