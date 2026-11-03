環球晶發5億美元可轉債美光全額認購 深化10年合作

半導體矽晶圓廠環球晶深化與記憶體廠美光科技（Micron）策略合作，環球晶董事會今天決議通過發行5億美元私募無擔保可轉換公司債，並洽定美光擔任唯一應募人。

環球晶表示，這次董事會通過的5億美元私募可轉換公司債，是環球晶與美光於今年7月宣布合作時提及策略性資金支持的進一步推進，並結合雙方規劃的10年期長期供應協議，透過長期供應與策略性資金合作，支持環球晶美國業務發展及先進半導體晶圓供應能力提升。

環球晶董事長徐秀蘭透過新聞稿說，這次與美光深化合作，體現雙方長期累積的互信基礎，也展現產業價值鏈從供需合作邁向長期策略協作的發展趨勢。相信唯有將客戶的長遠需求與製造端的前瞻投資緊密結合，才能建立跨越產業週期的供應韌性，並為全球半導體產業創造持續且長遠的價值。

環球晶表示，與美光合作由既有產品供需延伸至策略性資金合作與長期供應鏈布局，不僅著眼於穩定供應，更結合策略性資金支持，涵蓋未來產能配置、供應穩定性及先進半導體材料供應體系的持續發展等。