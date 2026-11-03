精誠取得微軟新版專長認證 為企業助攻AI應用落地

精誠（6214）正式宣布取得微軟新版「Analytics on Microsoft Azure」專長認證（Specialization），展現精誠在資料移轉、現代化資料平台、商業智慧及進階分析領域的技術與服務能力。隨著企業加速導入生成式 AI，如何有效整合、治理及運用分散資料，已成為 AI 應用能否真正落地的重要基礎。精誠將憑藉資料與雲端技術經驗，協助企業建立支撐 AI 應用與智慧決策的現代化資料環境。

微軟新版「Analytics on Microsoft Azure」專長認證，整合原有的資料分析、資料倉儲移轉與商業智慧等專精能力，進一步提高對合作夥伴在技術能力與實務經驗上的要求。

精誠指出：「企業投入 AI 的真正挑戰，往往不只是工具的選擇，而是資料分散在不同系統、地區與雲端環境，難以有效整合並建立一致的治理標準。尤其對跨國、跨據點營運的企業而言，如何兼顧資料一致性、存取權限、法規要求與即時決策，是 AI 應用能否規模化的重要基礎。此次取得微軟 Analytics on Microsoft Azure 專長認證，不只是技術能力的驗證，更代表精誠持續深化從資料架構、治理到分析應用的服務能力，協助企業建立可信任且可持續擴展的資料基礎，讓資料真正成為 AI 與營運決策的重要資產。」

面對企業資料環境日益複雜，以及 AI 應用帶來的資料整合與治理需求，精誠整合資料工程、雲端架構、資料治理與產業經驗，協助企業從資料基礎著手，加速現代化資料架構與 AI 應用，透過 Microsoft Fabric 顧問與建置服務，協助企業整合分散於不同系統、據點與雲端環境的資料，降低資料整合複雜度，為後續分析、AI 應用與智慧決策建立一致的資料基礎。

運用 Microsoft Purview 協助企業進行資料分類、資產盤點與權限管理，提升跨地端、跨雲環境下的資料治理與合規能力，讓企業在導入 AI 應用時，更有效掌握資料使用與存取。此外，還能協助企業進行資料倉儲現代化與效能優化，並透過視覺化分析，將分散資料轉化為營運決策所需的資訊，加速組織從資料整合走向資料驅動決策。

作為微軟長期合作夥伴，精誠將持續深化雲端、資料與 AI 領域的技術投入，整合資料工程、雲端架構、資料治理與產業應用經驗，依據不同產業及企業發展需求，協助客戶建立可持續擴展的現代化資料環境，讓企業在加速 AI 應用的同時，也能兼顧資料治理、營運效率與決策品質，持續發揮數據資產的商業價值。