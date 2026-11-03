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研揚前進2026巴塞隆納智慧城市展 展示五大邊緣AI應用

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠研揚（6579）即將於11月3日至5日參加於西班牙巴塞隆納舉辦的Smart City Expo World Congress展會，並將於現場展示五大邊緣AI應用，展現全新智慧交通、城市安全、代理式工作流程自動化，以及互動式機器人等AI落地應用。

即將邁入第 15 屆的Smart City Expo World Congress，聚集全球企業、政府機關及各類組織的領導者，互相交流如何運用新興科技來改善城市生活品質。

研揚科技這次將在現場帶來五項展示，透過搭載NVIDIA Jetson平台，來展示多元AI應用，並結合生態系中的領先軟體供應商，來共同展現AI技術如何實際應用在智慧城市場景中，包括即時影像分析、緊急事件偵測、裝置端 AI 代理，以及人機互動等。

首先是針對企業內部網路環境安全所研發，透過搭載NVIDIA Jetson T5000模組的MAXER-5000 AI 推論伺服器，來執行ANIWEAVE 的空間工作流程代理，並搭配 Avalanche Computing 的合規型代理式AI軟體平臺來建置。

此平臺運用多種開源模型的資源，讓企業能在內部網路環境中，實現具備安全防護及政策治理機制的邊緣AI運作。接著，研揚將展出搭載NVIDIA Jetson Orin NX、無風扇設計的精巧型嵌入式AI系統 BOXER-8652AI。這項展示結合 Isarsoft Perception 軟體平臺，來展出AI影像分析解決方案。透過邊緣端即時交通影像分析，提供交通狀況供管理者做快速的判斷，協助打造更智慧、更安全的城市交通環境。

第三項實體展示是以搭載NVIDIA Jetson Orin Nano的 BOXER-8621AI 連接USB相機，來進行物件偵測解決方案。此展示整合SandGrain提供的裝置身分識別與AI模型安全防護軟體。這項展示是透過 Network Optix Meta與Ultralytics YOLO所提供的USB相機物件偵測功能來實現無人機上的視覺功能，再結合Balena的遠端管理能力，以及Exein 所提供的執行階段防護機制，來完善這項應用。

除此之外，研揚科技也將首度公開全新客製化強固型平板電腦 RTC-1210-Orin NX，在這款強固型平板電腦中搭載Pollen Robotics這家專門研發陪伴型機器人軟體Reachy Mini的公司，來進行與陪伴型機器人AI代理的人機互動。

最後，搭載 NVIDIA Jetson AGX Orin的BOXER-8640AI，則要展示緊急事件偵測與應變系統的應用。BOXER-8640AI搭配 A.I Tech 提供超過20種應用程式與通訊協定，來展示如何運用AI驅動的影像分析技術，加速偵測城市環境中的潛在風險，例如道路狀況不佳及惡劣天候等狀況。

研揚 機器人 NVIDIA AI

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